해상·항공 복합운송시장 공략

종합물류기업 LX판토스가 중국 최대 물류기업과 함께 동북아 물류 허브 경쟁력을 높이고 해상·항공(Sea&Air) 복합운송 시장 공략에 나선다고 14일 밝혔다.

LX판토스는 13일 중국 베이징 시노트란스 본사에서 양사 합작법인 ‘퓨처링크스’ 설립 계약을 체결했다. 체결식에는 이용호(왼쪽) LX판토스 대표이사, 장이(오른쪽) 시노트란스 회장을 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다.

시노트란스는 전세계 해상운송 물동량 1위(487만2248TEU, 지난해 기준)를 기록한 중국 대표 글로벌 물류기업이다. 퓨처링크스는 LX판토스가 60%, 시노트란스가 40%의 지분을 각각 보유한다.

이용호 대표이사는“이번 협력은 동북아 물류 환적 시장 선점을 위한 새로운 성장 모델이자, 양사간 오랜 전략적 파트너십의 결실”이라며 “급증하는 중국발 이커머스 물동량을 안정적으로 확보해 국내 물류산업 경쟁력 강화에 기여할 것”이라고 했다. 양대근 기자