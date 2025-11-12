HD현대 3000톤급 수출호위함 3종 공개 한화오션 4000톤급 수출형 호위함 전시 SK오션플랜트 3600톤급 수출호위함 선봬

[헤럴드경제=전현건 기자] HD현대중공업, 한화오션, SK오션플랜트 등 조선 3사가 3조원 규모 태국 호위함 사업을 두고 삼파전을 펼칠 예정이다. 세 업체 모두 입찰을 앞두고 태국 방산전시회를 찾아 호위함 역량을 선보이는 등 함정 수출에 적극적으로 나섰다.

12일 방산업계에 따르면 HD현대, 한화오션, SK오션플랜트 등 조선 3사는 태국 방콕에서 열린 국제 방산전시회 ‘디펜스 앤 시큐리티(D&S 2025)’에 참여했다.

HD현대는 D&S 2025에 참여해 호위함을 공개하고 태국 차기 호위함 수출 교두보 마련에 나섰다.

이를 위해 내년 입찰 예정인 태국 해군의 차기 호위함 사업을 겨냥해 3000톤급 수출용 호위함 3종(HDF-3200, HDF-3600, HDF-4000)을 선보였다.

HDF-3200은 필리핀 해군에 인도돼 실전성이 검증된 모델이며 HDF-3600은 HD현가 설계·기자재 공급·기술지원을 맡고 페루 국영 시마(SIMA) 조선소가 건조하는 방식으로 공동 건조가 진행 중인 모델이다. HDF-4000은 한국 해군의 최신예 호위함인 ‘충남급(울산급 배치-Ⅲ)’ 모델이다.

HD현대는 태국 해군 총사령관을 비롯한 주요 관계자들에게 태국 해군의 요구조건을 충족하는 수출용 호위함의 실전 운용 성과와 안정성, 풍부한 수출 경험 등 함정 건조 역량을 소개했다.

한화오션도 D&S 2025에 참여해 에서 4000톤급 수출형 호위함인 ‘OCEAN-40F’를 전시했다.

한화오션은 앞서 1차 호위함 사업으로 추진된 2018년 태국 해군 최신예 호위함인 푸미폰 아둔야뎃함을 성공적으로 인도한 바 있다.

이 함은 동남아 지역 최강의 호위함으로 평가받으며 태국 국민들의 자부심으로 자리잡고 있는 함정이다.

이 때문에 함정 이름도 전 국왕이자 국민들 사이에 국부로 추앙받는 역사적 인물인 ‘푸미폰 아둔야뎃’을 함명으로 명명해 해군의 기함으로 운용 중이다.

한화오션은 이번 전시회를 통해 태국 차기 호위함 사업이 단순한 전력증강이 아니라 맞춤형 현지화 솔루션으로 자국 해군과 조선 산업 발전을 함께하는 신뢰의 동반자임을 보여줄 계획이다.

SK오션플랜트도 D&S 2025에 참여해 3600톤급 호위함을 통해 최신 함정 건조 기술력과 해상 방어체계·글로벌 조선·방산 솔루션 제공 기업으로서 기술 경쟁력을 집중 홍보했다.

SK오션플랜트는 현재 최신 호위함인 ‘울산급 Batch-Ⅲ’ 후속함(2, 3, 4번함)을 동시에 건조 중이며 지난 6월 진수식을 가진 경북함을 시작으로 2026년부터 2027년까지 순차적으로 해군에 인도해 함정 역량을 확보하고 있다.

태국은 현재 해군 수상함 전력 증강을 위해 차기호위함 추가 획득사업을 추진하고 있다.

내년부터 2027년까지 4000톤급 호위함 4척을 도입키로 하고 우선 호위함 2척에 대한 사업비 350억 바트(약 1조 5800억원)를 승인했으며 이후 추가 2척에 대한 예산도 확충할 예정이다.

태국 해군은 호위함 도입 사업을 통해 해외 조선사와 현지 조선소 간 협력을 추진할 계획이다.

초기 인도 호위함 2척의 경우 해외 건조를 남은 2척에 대해서는 현지 건조를 조건으로 하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.