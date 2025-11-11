日 야마구치현 시모노세키서 신종 사기 변호사와 계약해야한다는 이유로 돈 요구

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본의 한 60대 남성이 “남편 대신 임신시켜 주면 사례하겠다”는 말에 속아 약 400만원을 갈취당한 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

야마구치(山口) 방송, 야후 재판 등 현지 매체에 따르면 야마구치현 시모노세키시에 거주하는 60대 회사원 A씨는 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 알게 된 한 여성에게 사기를 당해 43만엔(약 400만 원)의 피해를 입었다.

경찰 조사 결과 A씨는 이 여성과 연락을 주고받던 중 “남편의 문제로 아이를 가질 수 없다. 남편 대신 나를 임신시켜 달라”는 제안을 받았다. 여성은 “임신에 성공하면 사례금으로 5200만엔(약 5억 원)을 드리겠다”고 제안했다.

여성은 “계약에 관해서는 내가 준비한 변호사를 통해 진행해 줬으면 좋겠다”고 요청했고, A씨는 이에 응했다.

이후 A씨는 변호사라고 주장한 이로부터 “계약 보증금을 내야 한다. 그렇지 않으면 계약 위반으로 위약금을 내야 한다”는 안내를 받고, 세 차례에 걸쳐 지정된 은행 계좌로 총 43만엔을 송금했다.

이 사건을 신종 사기로 보고 수사에 착수한 경찰은 “SNS에서 알게 된 상대가 금전적인 이야기를 꺼낸다면 사기를 의심하고 즉시 경찰이나 가족에게 상담하라”며 주의를 당부했다.