[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사는 롯데칠성음료, 밥상공동체와 함께 취약계층 대상 여행 지원에 나선다고 11일 밝혔다. 이들 세 민관기관은 지난 10일 준정부기관인 한국관광공사 본사에서 ‘취약계층 대상 칠성 희망길 여행 지원 기부금 전달식’을 개최했다.

이번 기부금은 롯데칠성음료가 지난 7월부터 9월까지 3개월간 전국 395개 소매점에서 ‘모두의 여행에 칠성사이다의 희망을 담다’ 라는 슬로건으로 진행한 캠페인을 통해 마련됐다.

소비자가 행사 제품의 QR코드에 접속하면 롯데칠성음료가 건당 5000원을 기부하는 방식으로 총 6500만 원이 적립됐다.

전달된 기부금은 ‘여행가는 가을’ 캠페인과 연계한 ‘칠성 희망길 여행’ 지원 사업에 사용된다.

한국관광공사는 밥상공동체와 함께 오는 11월 30일까지 열린관광지와 K-관광마켓 10선 등 주요 관광지를 방문하는 일정으로 독립유공자, 보훈대상, 취약 노인과 아동 등 700여 명에게 여행 기회를 제공할 예정이다.

서영충 한국관광공사 사장직무대행은 “이번 롯데칠성음료, 밥상공동체와의 협력은 기업이 ESG경영을 관광과 연계하여 사회적 가치를 실현하는 의미 있는 사업”이라며, “앞으로도 관광을 통해 모든 국민이 소외 없이 여행의 즐거움을 누릴 수 있도록 포용적인 관광 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”라고 밝혔다.