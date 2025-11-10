‘소중한 나의 인생 본립도생의 길’ 주제
‘삶의 기준점 세우는 인생관’ 강조
[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 10일 대전 자운대 육군대학 소강당에서 대대장 역량 강화를 위한 특별강연을 실시했다.
이번 강연에는 대대장 보직 예정자 교육과정에 입교한 학생장교 119명과 육군대학 총장, 육군본부 정보작전참모부장, 육군 전투준비안전단장 등 관련 기관 주요직위자들이 참석했다.
이날 강연은 ‘소중한 나의 인생 본립도생(本立道生)의 길’이란 주제로 진행됐으며 안 장관은 참석자들에게 “삶의 기준이 되는 인생관을 세우는 것이 군 리더십에는 물론, 자신의 인생에서도 중요하다”고 말했다.
안 장관은 사고 예방에 각별한 관심과 노력을 예비 대대장들에게 당부하며 ‘기본’과 ‘정성’의 중요성을 강조했다.
그는 “최근 군 사고의 대부분은 기본을 지키지 못해 발생한 것”이라면서 “계획-실행-확인-점검(Plan-Do-See-Check)의 기본원리를 매 업무마다 적용시킬 것”을 주문했다.
아울러 “사람의 귀중함을 알고 장병 한 명, 한 명을 ’지극정성‘의 마음으로 대해야 한다”며 “‘지휘관의 발걸음이 닿는 곳에 사고는 없다’라는 생각으로 ‘기본 지키기’와 ‘정성’을 다하는 지휘철학을 가질 것”을 당부했다.
안규백 장관은 강연에 이어 참석 장교들과 질의응답을 통해 소통과 공감의 시간을 가졌다.
