[헤럴드경제=함영훈 기자]바틱에어 말레이시아(Batik Air Malaysia)가 가을 맞이 특가 프로모션을 진행한다.

인천–코타키나발루 항공권을 편도 총액 10만5000원부터 구매할 수 있어, 가성비 항공권을 찾는 여행객들에게 좋은 기회이다.

이번 특가 항공권의 판매 기간은 2025년 11월 15일까지, 여행 기간은 2025년 12월 10일까지로, 추워지는 날씨에 따뜻한 쉼이 필요한 여러분을 코타키나발루로 초대한다.

수퍼세이버 운임에는 수하물이 포함되어 있지 않지만, 이번 프로모션 기간 내 발권 시 자동으로 15kg 위탁 수하물이 무료로 제공된다.

바틱에어는 32인치 넓은 이코노미 좌석을 제공해 장시간 비행에도 편안함을 보장하며, 필요에 따라 최대 40kg까지 위탁 수하물 추가 구매가 가능하다. 또한, 엑스트라 레그룸 좌석 선택 시 더 넓은 좌석 공간을 확보할 수 있어 더욱 쾌적한 여행을 즐길 수 있다고 항공사측은 설명했다.

코타키나발루는 세계 3대 석양 명소 중 하나로, 탄중아루 해변에서 황금빛 일몰을 감상하는 곳이다.

바다에서는 스노클링, 바나나보트 등 다양한 해양 액티비티를 즐길 수 있으며, 키나발루 자연공원에서는 정글 트레킹, 나비농장 체험 등 가족 단위 여행객에게도 알맞은 자연 체험을 제공한다.