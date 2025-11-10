[헤럴드경제=김성훈 기자] 프로야구 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 되판 30대가 붙잡혔다.

대구경찰청 사이버범죄수사대는 국민체육진흥법 위반 혐의로 30대 남성 A 씨를 검찰에 불구속 송치했다고 10일 밝혔다.

A 씨는 지난 3월 삼성라이온즈 개막 경기 입장권 4매를 3만6000 원에 예매한 후 28만 원에 되판 혐의를 받고 있다. 그는 이후에도 지난 10월까지 본인 및 가족, 친구 등 계정으로 프로야구 입장권 예매사이트에 접속해 439차례에 걸쳐 삼성라이온즈 홈경기 등 티켓 1374장을 9000∼6만 원에 대량 예매한 뒤 온라인 티켓 판매사이트에서 정가보다 360∼800％ 높은 금액으로 되팔아 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.

A 씨는 단시간에 많은 입장권을 싹쓸이하기 위해 컴퓨터에서 특정 작업을 반복 수행하도록 제작된 매크로 프로그램을 이용한 것으로 나타났다. 국민체육진흥법은 이 같은 행위를 금지하고 있으며, 위반 시 1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금을 내리도록 하고 있다.