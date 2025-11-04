택배노조 “초심야 시간대 배송 전면 중단해야” 관련업계 “택배산업 붕괴…현실적 대안 필요”

[헤럴드경제=전새날 기자] 민주노총 전국택배노동조합(택배노조)이 초심야 시간대(자정~오전 5시) 배송 금지를 제안한 데 대해 관련 업계가 반대의 목소리를 내고 있다. 고용 안전과 임금 보전을 위해 현실을 고려한 합리적인 대안 논의가 필요하다는 입장이다.

4일 업계에 따르면 새벽배송 관계자들은 이 같은 택배노조의 심야 배송 전면 금지 주장에 즉각 반발하고 나섰다. 약 2000만명이 새벽배송을 이용하는 현실과 동떨어진 의견이라는 설명이다.

지난 3일 쿠팡 위탁 택배기사 1만여명이 소속된 택배영업점 단체 쿠팡파트너스연합회(CPA)는 “새벽배송 금지는 야간 택배기사 생계를 박탈한다”라며 반대 목소리를 냈다.

그러면서 야간 새벽배송 기사 2405명 대상의 긴급 설문조사도 공개했다. 조사 결과 응답자의 93%가 ‘심야 배송 제한’을 반대한다고 답했다. 응답자의 95%는 “심야 배송을 지속하겠다”고 했다.

야간 배송의 장점으로는 ‘주간보다 교통혼잡이 적고 엘리베이터 사용이 편하다(43%)는 응답이 가장 많았다. ‘수입이 더 좋다’(29%), ‘낮 시간대 개인 시간 활용 가능’(22%), ‘주간 일자리가 없다’(6%)는 점도 꼽혔다.

CPA는 “0~5시 배송을 제한하면서, 오전 5시부터 새벽배송이 가능하다는 발상은 새벽배송 시스템을 전혀 이해하지 못하는 발상”이라고 주장했다. 이어 “오전 5시 배송을 시작하면 출근 시간에 차는 막히고 엘리베이터는 등교하는 아이와 출근 주민으로 가득 차 배송을 할 수 없는 기본적 현실을 무시했다”고 비판했다.

앞서 쿠팡 정규직 배송 기사로 구성된 쿠팡노동조합도 지난달 30일 입장문을 통해 “(택배노조가) 택배 노동자들의 현실과 실상황을 외면한 채 새벽배송 금지를 제안했으나 이로 인한 고용 안전과 임금 보전은 누가 책임질 것이냐”며 국회와 정부에 “현실적이고 실질적인 대안을 논의하라”고 촉구했다.

쿠팡 노조는 “새벽배송은 이제 국민 삶에 없어서는 안 되는 서비스로 자리 잡았고, 쿠팡 물류에는 생명과 같은 핵심 경쟁력 중 하나”라며 “단순히 ‘야간 근로를 줄이자’는 주장만으로 새벽배송을 금지하자는 것은 택배 산업의 근간을 흔드는 처사”라고 지적했다.

노조는 택배기사들이 오전 5시에 배송을 하려면 간선 기사들과 물류센터 노동자들이 밤새 일을 해야 한다고 설명했다. 심야 배송을 금지하면 이들 모두 일자리를 잃게 되고 택배가 주간 배송으로 몰리면 업무 과중과 교통체증, 승강기 민원 등 대혼란이 발생할 수 있다는 주장이다.

소비자단체도 비슷한 취지의 입장을 내놨다. 소비자주권시민회의는 성명을 통해 “심야 배송 전면 금지는 문제의 근본 원인을 해결하지 못한 채 또 다른 사회적 혼란을 일으킬 것”이라며 “전면 금지 피해는 소비자나 자영업자의 불편에 그치지 않고 물류 종사자와 연관 사업자 등 광범위한 사회 구성원의 일상과 생계에도 심각한 영향을 미치게 될 것”이라고 우려했다.

배송 속도로 경쟁을 펼쳐온 이커머스 업계도 우려를 표했다. 한 이커머스 업계 관계자는 “심야 배송을 제한하면 현 배송 체제에 익숙한 소비자 불편도 커질 것”이라며 “교통이 혼잡한 낮보다 배송이 원활한 심야 시간대를 선호하는 택배 기사들도 많다”라고 설명했다.

한편 새벽배송 제한 논란은 지난달 22일 더불어민주당 주도로 출범한 ‘택배 사회적 대화기구’ 회의에서 비롯됐다. 이날 회의에서 택배노조는 “초심야 시간대의 배송을 전면 제한해 택배기사의 과로를 줄이고 최소한의 수면시간을 보장하자”고 제안했다.

국제암연구소(IARC)가 야간노동을 ‘2급 발암 요인’으로 분류한 점, 택배기사 야간재해 비율이 2019년 10.1%에서 2023년 19.6%로 급증한 점 등을 근거로 들었다. 노조는 오전 5시 출근 조 편성, 배송 물량 조절, 긴급품목 예외 설정 등을 통해 야간 노동을 최소한으로 줄이면서도 기존처럼 오전 7시까지 배송을 완료하는 등 다양한 대안도 함께 제시했다.