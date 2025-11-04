[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시 스마트도시 통합운영센터가 내달 개관한다.

센터는 원미구 춘의동 R&D종합센터 9~13층에 총 4848㎡ 규모로 조성됐다. 총사업비는 약 461억원이 투입돼 2021년부터 4년 6개월간 단계적으로 추진됐다.

센터는 도시 전역에 흩어져 있던 방범, 교통, 재난 등 도시관리 시스템을 하나로 모은 통합 시설이다.

다양한 도시 데이터를 한 곳에서 실시간으로 분석하고 대응할 수 있도록 설계돼 시민의 생명과 재산을 지키는 핵심 인프라로 자리 잡을 예정이다.

현재 공정률은 약 95%이며 센터는 방범 CCTV, 교통정보, 재난상황, 환경데이터를 통합해 ‘도시의 눈’으로 기능한다.

시는 도시통합운영센터를 통해 시민들이 더욱 신속하고 정확한 도시 안전 서비스를 누릴 수 있을 것으로 본다.

특히 사건·사고를 예방하고 재난 발생 시 112나 119 등 유관기관과 실시간으로 연계해 피해를 최소화할 수 있을 것으로 예상한다.

교통정보센터는 지난달 18일 센터로 이전을 마쳤으며 방범 CCTV 통합관제센터는 서비스 중단 없이 5일 이전할 계획이다.

조월매 부천시 스마트도시과장은 “도시통합운영센터가 부천의 스마트도시 역량을 한층 끌어 올릴 것”이라며 “12월 개관을 기점으로 시민 모두가 더욱 안전하고 편리한 도시환경을 체감하게 될 것”이라고 말했다.