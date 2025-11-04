주식거래 활동계좌수 올해만 900만개 가까이 증가

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 ‘사천피(코스피 4000포인트)’에 안착한 것을 넘어 종가 기준 4200포인트까지 치솟으며 연일 ‘불장’을 이어가고 있는 가운데, 주식거래 활동계좌 수도 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

4일 금융투자협회에 따르면 지난달 31일 기준 주식거래 활동계좌 수는 9533만3114개로 집계됐다. 지난해 연말 8656만8337개와 비교하면 올해 들어서만 876만4777개가 늘어난 것이다.

지난 5월 12일 9000만개를 돌파한 이후 5개월여 만에 9500만개도 넘어섰다.

주식거래 활동계좌는 예탁 자산이 10만원 이상이면서 최근 6개월간 한 차례 이상 거래가 이뤄진 위탁매매 계좌 및 증권저축 계좌를 말한다.

한국 인구가 약 5000만명인 점을 고려하면 국민 1명당 주식거래 계좌를 대략 2개 정도 보유한 셈이다.

이는 올해 들어 코스피가 사상 최고치 기록을 연거푸 경신하며 ‘5000 시대’에 대한 기대감이 커지자 주식 계좌 수도 늘어난 것으로 풀이된다.

코스피는 지난달 27일 사상 처음으로 4000선을 돌파한 이후 이달 3일에는 종가 기준 4200선마저 넘어서며 가파르게 오르고 있다.

증권가는 코스피가 단기에 급등한 만큼 조정이 있을 수도 있지만, 상승 추세는 지속할 것으로 내다봤다.

신한투자증권 리서치본부는 최근 발간한 보고서에서 “3분기 실적 시즌, 예상을 상회하는 호실적이 이어지고 있다”며 “미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 기업 80% 이상이 서프라이즈(깜짝 실적)를 달성했고, 한국과 중국의 온기까지 확인된다”고 전했다. 특히 “인공지능(AI) 업황은 초과 수요와 공급 부족이 전방 산업으로 확산하고 있고, 연이은 금리 인하까지 단행됐다”고 짚었다.

그러면서 “밸류에이션(평가 가치) 부담과 차익매물 압력에서 단기 조정의 위험은 있지만, 추세 상승에 기반한 전략을 고수해야 한다”며 “성장주와 IT 쏠림 구도가 깨질 이유를 찾기 어려워 실적 시즌 두각을 보이는 대형 성장주에 주목한다”고 말했다.

이경민 대신증권 연구원도 “미국 금리 인하 사이클 재개, 글로벌 정책 믹스(Mix, 조합) 모멘텀 강화 국면에 진입했다”며 “유동성 환경은 더욱 강해질 것이고 시차를 두고 경기 회복 기대도 유입될 수 있다”고 예상했다.

그러면서 연말까지 코스피 목표 전망치를 기존 4100에서 4250으로 올렸다.