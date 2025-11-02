[헤럴드경제=김보영 기자] 브라질 리우데자네이루주 당국이 현지 최대 범죄 조직을 겨냥한 대규모 갱단원 체포 작전을 벌였다. 이 과정에서 최소 64명이 숨진 것으로 나타났다.

브라질 리우데자네이루 주정부는 지난달 28일(현지시간) 치안 당국과 함께 최근 15년 만에 최대 규모로 갱단 활동 지역 봉쇄 작전을 진행했다”며 “목표 달성을 위해 헬기 2대, 장갑차 32대, 특수전술 차량 12대, 구급차 등 자원을 동원했다”고 밝혔다. 현장에는 2500여명의 경찰과 보안요원이 투입됐다.

클라우지우 카스트루 리우데자네이루 주지사는 “부분 집계 결과 81명의 조직원을 체포했고, 72정의 소총이 압수됐으며, 대량의 마약류도 확보했다”면서 “오늘 작전을 위해 1년 이상 수사하고 60일 동안 계획을 점검했다”고 말했다.

이날 작전 수행 현장 곳곳에서는 마치 전쟁 같은 총격전도 벌어졌다. 이 과정에서 경찰관 4명을 포함해 최소 64명이 사망한 것으로 잠정 집계됐다고 현지 언론은 보도했다. 또 시민 3명이 총에 맞아 치료받고 있다.

CNN브라질 생중계 영상에는 주택가 곳곳에서 화염이 쉴 새 없이 뿜어져 나오면서 주민들이 긴급히 대피하는 모습이 잡혔다. 여러 발의 총알이 한 건물을 향해 발사되는 장면을 담은 동영상이 현지 소셜미디어에 공유되기도 했다.

범죄 조직원들은 무인 드론를 동원해 경찰관들에게 폭발물을 투하하거나 훔친 자동차에 불을 질러 도로를 봉쇄하고 교전을 유도하는 등 강하게 저항했다.

이날 작전은 리우데자네이루에서 악명 높은 갱단 ‘코만두 베르멜류’(CV) 소속 조직원 체포를 위해 진행됐다. 코만두 베르멜류는 마약류와 무기 밀매, 살인, 납치, 약탈, 고리대금 요구 등을 일삼으며 빈민가를 중심으로 영향력을 확대했다고 한다.

이 조직은 코카인 유통으로 큰돈을 벌면서 브라질 국내뿐만 아니라 볼리비아를 비롯한 외국에도 거점을 확보하고 세력을 확장하고 있는 것으로 알려져 있다.