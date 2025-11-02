[헤럴드경제=김보영 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 중 한 카페 직원이 이재용 삼성전자 회장에게 직접 용돈을 건네받은 사연이 알려져 화제다.

APEC 기간 경주 한화리조트 내 이디야커피에서 근무했다는 A씨는 1일 스레드에 “특별한 경험을 많이 했지만 그중에서 제일 기분 좋았던 건 이재용 회장님과의 만남이었다”며 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 이 회장이 커피를 들고 A씨와 함께 포즈를 취하는 모습과 A씨가 이 회장에게 5만원권 지폐를 건네받는 모습 등이 담겨 있다.

A씨는 “지나가시는데 불러서 커피를 드리니 인사하고 돌아서더니 다시 뒤돌아 후 바지 주머니에서 5만원을 꺼내 줬다”고 말했다. 이어 “멋지고 잘생기고 젠틀하기까지 한 회장님”이라며 “주신 용돈은 액자에 넣어 가보로 물려주겠다”고 전했다.

게시물은 하루도 되지 않아 조회수 34만회를 기록했고 9000개가 넘는 ‘좋아요’가 쏟아졌다. 한 네티즌이 “삼성전자 CEO가 지갑이 아니라 주머니에서 돈을 꺼내줬다고요?”라고 묻자 A씨는 “네. 서민 아저씨 같았다”고 답했다.

A씨는 또한 “손이 떨려서 음료를 만들기 힘들었다. 너무 감사한 추억을 주시고 가셨다”고 소감을 밝히며 “전 삼성폰만 쓴다”고 덧붙였다.

한편 이 회장은 지난달 29일 경주에서 열린 APEC CEO 서밋 개회식에 참석했으며, 다음 날에는 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO와 ‘치맥’ 회동으로 화제를 모았다.