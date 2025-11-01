한국관광공사, AI 기반 관광현장 혁신 K-등산 글로벌 인기확산..AI기술 확대

[헤럴드경제=함영훈 기자] “도와주세요”, “헬프 미” “다스케데 구다사이(구해주세요)”

정읍 내장산에서 구조 요청 음성이 들리면, 한국관광공사의 새로운 AI시스템이 비명, 고성 등을 인식해 위급상황을 자동 감지한다. 즉시 관제 대시보드에 알림을 전송한다.

사고 위치를 실시간으로 표시해 신속한 현장 대응이 가능하도록 하여 산악지대의 안전관리 효율을 획기적으로 높였다.

아울러 내장산 케이블카 상하부, 108 단풍터널 등 혼잡도가 높은 주요 지점에서 밀집도를 실시간으로 분석해 탐방 동선을 조정한다.

드론영상과 카카오 정산 데이터를 결합해 주차장 혼잡도 또한 실시간 분석한다. 주차장이 만차일 경우 인근 주차장으로 자동 안내하며 티맵(TMAP) 내비게이션과 연동해 주차 가능 대수 및 빈자리까지 확인할 수 있도록 했다.

한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 내장산국립공원에서 인공지능(이하 ‘AI’) 기반 관광혁신 실증서비스 ‘AI 광집사(관광현장의 불편을 해결해 주는 AI 집사)’를 1일부터 본격 가동하기 시작했다.

이번 실증사업은 정부의 AI 대전환 정책과 지역관광 균형성장 전략에 발맞춰, AI 기술을 활용해 단풍철 내장산 탐방객의 불편을 해소하고 안전과 편의를 강화하고자 추진됐다.

AI 광집사는 AI 기술을 기반으로 ▷다국어 안내 ▷안전확보 ▷방문객 밀집도 분석 ▷주차혼잡도 파악 등을 지도 서비스와 연계해 통합 제공한다.

아울러, 내장산국립공원의 탐방코스, 주요 명소, 편의시설 위치 및 이동 경로를 한국어, 영어, 중국어로 안내한다. 탐방객의 나이, 동행유형, 등산 빈도, 선호 경로 등에 따라 맞춤형 등산코스도 추천받을 수 있다.

다국어 안내 서비스는 총 37개 언어로 현장 해설과 안내를 동시 지원한다. 현장에서 해설사가 한국어로 설명하면 외국인 관광객은 스마트기기로 실시간 통역된 해설을 들을 수 있으며, 안내 표지판에 있는 QR코드를 통해 10개 언어로 자동 번역된 정보도 제공된다.

관광공사는 이를 통해 K-등산 인기에 따른 외국인 탐방객 증가에 적극 대응한다는 계획이다.

AI 광집사는 ▷㈜딥파인 ▷㈜베스텔라랩 ▷㈜플리토 ▷㈜트리플렛 ▷㈜디플리 등 민간 AI 기업 5개사 및 정읍시, 내장산국립공원사무소와 협력해 운영한다.

한국관광공사 양경수 관광산업본부장 직무대리는 “지난 10월 초 순천만국가정원에서 성공적으로 운영된 AI 광집사를 확장해 단풍철 방문객이 많은 내장산국립공원에 도입했다”라며, “AI 광집사는 관광현장에서 발생하는 다양한 문제를 기술적으로 해결하면서 관광객에게는 편의와 안전을, 지역에는 지속가능한 관광모델을 제공하는 의미 있는 시도가 될 것”이라고 밝혔다.