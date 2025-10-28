[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사가 과거 내부자 정보를 통한 주식 거래로 이익을 거뒀단 논란 속 사의를 표명했다는 언론 보도가 사실이 아니라고 재차 해명했다.

김형근 특별검사보는 28일 언론 브리핑에서 민 특검의 사임설이 제기된 것 관련 “전체적으로 사실이 아니라고 이해해달라”고 설명했다. 그러면서 “민 특검이 직접 개인적인 일로 특검팀 수사에 영향을 미쳐서는 안 되며 묵묵히 소임을 다하겠다고 밝힌 이상 더 이상의 구체적인 언급은 적절치 않다고 생각한다”고 부연했다.

특검팀은 전날 저녁 언론 공지를 통해 “민 특검이 대통령실에 사의를 표명했고 대통령실이 반려했다는 기사는 사실이 아니다”라고 밝혔다.

민 특검은 앞서 태양광 소재 업체인 네오세미테크의 주식을 상장폐지?직전에 팔아 1억여원의 차익을 남겼단 의혹을 받는다. 네오세미테크 대표였던 오모씨는 민 특검과 대전고-서울대 동창이다.

이에 대해 묻는 언론 질의에 김 특검보는 “특검팀 출범하기 전 개인적인 일이고 특검팀 차원에서 언급하기에 적절치 않다”고 일축했다.

민 특검이 이끄는 김건희 특검팀을 둘러싼 논란은 이뿐이 아니다.

특검팀에서 도이치모터스 주가조작 의혹 수사를 도맡아온 한문혁 부장검사가 사건의 피의자인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표와 사적으로 만난 정황이 최근 드러났다. 특검팀은 한 부장검사가 수사를 이어가기에 부적절하다고 판단하고 그의 파견을 해지하면서도 그간의 수사엔 문제가 없다는 입장을 유지하고 있다.