서울·인천대·국립대병원 국회 기관감사 野, 서울대 ‘시진핑 자료실’ 적절성 지적 유 총장 “학내 구성원 의견 받아 결정”

[헤럴드경제=김용재 기자] 유홍림 서울대학교 총장은 서울대 중앙도서관에 있는 ‘시진핑 자료실’과 관련해 “일방적 폐쇄가 어렵다”라는 답을 내놨다.

국회 교육위원회는 28일 오전 서울대와 인천대·국립대 병원 기관 감사를 진행했다. 이날 서울대학교 감사에서는 ▷시진핑 자료실 논란 ▷의정 갈등 윗선 개입 의혹 ▷서울대 로스쿨 성비위 징계 건수 등이 화두였다.

조정훈 국민의힘 의원은 “시진핑 주석이 갖고 있는 인류 보편적 가치가 무엇이길래 서울대가 시진핑 자료실로 홍보하는 뜻을 모르겠다”라고 지적했다. 서울대 중앙도서관은 2015년 시진핑 중국 국가주석의 방문 기념 방명록과 기증도서를 전시해 둔 자료실을 개관했다. 시 주석은 2014년 방한했을 때 서울대에서 강연하고 이듬해 1만여권의 중국 관련 도서를 기증했다. 고대 그리스 신화, 논어 같은 고전을 비롯해 중국 공산당 역사를 기술한 도서도 있는 것으로 전해졌다.

조 의원은 “시 수석이 앉은 의자를 성물처럼 두고 중국 대사가 방문하는 것이 말이 되느냐”라면서 “시진핑이 스스로 쓴 중국 공산당 역사 등을 우리 학생들에게 가르치는 게 맞느냐”고 지적했다.

유홍림 서울대학교 총장은 “시진핑 자료실이 생기게 된 배경은 아시리라 생각한다”라며 “국가 간의 관계기도 하고 필요하기도 한데 정치적인 선전선동으로 비치는 것에 대한 우려가 있다. 그러나 (시진핑 자료실의) 폐쇄를 일방적으로 결정하긴 어려우니 학내 의견도 받아서 결정하도록 하겠다”고 말했다.

서울대학교 의과대학 휴학 승인 이후 감사에 착수한 것과 관련해 대통령실 등 윗선이 개입했을 가능성이 있다는 의혹도 제기됐다. 강경숙 조국혁신당 의원은 “서울대에서 지난해 9월 30일 780명의 휴학 신청을 일괄 승인했는데, 이틀 뒤에 교육부가 직원 12명을 투입해 감사에 착수했다”며 “교육부는 사학비리나 연구윤리 등 심각한 문제에는 좌고우면하면서 어떻게 대학의 자율 사안인 학사 문제에 대해 전격적으로 감사에 들어갔나”라고 지적했다.

교육부 김도완 감사관은 “(감사에 대해) 전결은 내가 한 게 맞다”면서도 “감사 실시가 필요한지 당시 오석환 교육부 차관과 논의했고 실시에 대해 차관과 장관에게 보고했다”고 했다.

강 의원은 “이틀 만에 서울의대 감사를 전격적으로 나가는 게 대통령실의 개입이 아니고서 어떻게 가능한가”라며 장상윤 당시 대통령실 사회수석비서관·신문규 교육비서관 등이 개입했을 가능성을 제기했다.

서울대와 서울대 로스쿨 등의 성비위 징계 건수가 많다는 지적도 있었다. 정을호 더불어민주당 의원은 “서울대가 국립대 중 성비위 징계 건수가 가장 많다는 점과, 또 서울대가 여러 건의 소송에 휘말려 있다는 점을 확인했다”면서 “관련 자료와 판결문을 검토하는 과정에서 로스쿨 내 성비위 등 부적절한 사건들이 연이어 발생했던 사실을 파악했다”고 물었다. 이에 유 총장은 “인권센터의 성평등 교육에 디지털 성범죄 부분을 포함했고 교육부총장 산하 TF를 만들어 재발을 방지하고 있다”고 답했다.