다우·S&P500·나스닥 동반 사상 최고치

[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세를 보이며 다 함께 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가 주석 간의 정상회담을 앞두고 미·중 양국이 무역 갈등을 누그러뜨리면서 낙관론이 시장을 끌어올렸다.

28일 금융투자업계에 따르면 27일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 337.47포인트(0.71%) 오른 4만7544.59에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 83.47포인트(1.23%) 뛴 6875.16, 나스닥종합지수는 432.59포인트(1.86%) 급등한 2만3637.46에 장을 마쳤다.

미국과 중국의 무역 대표단은 지난 주말 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 제5차 고위급 무역 협상을 마무리했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 이번 협상을 끝낸 뒤 중국은 희토류 수출 통제 조치를 1년 유예하고 미국은 대중(對中) 100% 추가 관세를 부과하지 않을 것으로 예상된다고 말했다.

이 같은 소식에 오는 30일로 예정된 미·중 정상회담에 대한 기대감도 커졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 두고 “느낌이 좋고 시 주석을 매우 존경한다”며 “내년 초 내가 중국을 방문하고 그 이후에 시 주석이 워싱턴이나 팜비치, 또는 다른 장소로 오는 것에 대해 거의 동의했다”고 말했다.

이번 정상회담에선 무역 합의의 틀이 논의될 것이라며 희토류와 펜타닐, 중국의 미국산 농산물 수입 문제도 의제에 포함될 것이라고 베선트는 설명했다.

미·중 무역회담 낙관론이 확산되면서 3대 주가지수는 모두 사상 최고치를 경신했다. S&P500 지수는 사상 처음으로 6800선 위에서 종가를 형성했다.

중국과의 긴장감이 기대감으로 전환하면서 인공지능(AI) 및 반도체주로 매수세가 집중됐다. 엔비디아를 비롯한 관련 기업의 대중(對中) 수출 기회가 확대될 수 있다는 낙관 심리다.

CFRA리서치의 샘 스토발 수석 투자 전략가는 “미국과 중국 간에 좋은 무역 협정이 체결되면 두 최대 교역국은 다시 협력하게 될 것”이라며 “기술 산업에 대한 많은 전망은 중국을 제외한 것이었기 때문에 시장이 중국을 다시 주가에 고려하게 되면 시장은 상당히 긍정적인 영향을 받을 것”이라고 말했다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 현재 실적 전망치에 중국 매출은 없는 수준으로 전제하고 있다고 거듭 밝힌 바 있다.

필라델피아반도체지수는 3% 가까이 급등했다. 지수를 구성하는 30개 종목 중 크리도 테크놀로지를 제외한 모든 종목이 올랐다.

엔비디아는 2.81% 오르며 190달러선을 회복했고 브로드컴과 ASML, AMD도 2%대 강세였다.

퀄컴은 엔비디아 및 AMD와 경쟁할 수 있다는 AI 칩을 발표한 뒤 주가가 11% 급등했다.

인텔도 3.29% 상승하며 실적 개선으로 얻은 탄력을 이어가고 있다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업도 모두 올랐다. 이번 주 알파벳과 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트 등 빅테크들의 3분기 실적이 대거 발표되는 가운데 실적 기대감이 주가 상승의 또 다른 한 축을 담당했다.

알파벳은 3% 이상 올랐고 테슬라는 4.31% 상승했다.

미국이 캐나다와 무역 협상을 중단했지만 시장은 일단 미·중 관계에 주안점을 두고 있다. 트럼프는 주말 간 캐나다에 10%의 관세를 추가로 부과한다며 당분간 만나지 않을 것이라고 밝혔다.

업종별로는 소재와 필수소비재를 제외한 모든 업종이 올랐다. 기술은 2% 넘게 상승했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률은 93.0%로 반영됐다. 75bp 인하될 확률은 제로로 돌아갔고 25bp 인하될 확률이 6.9%로 반영됐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.58포인트(3.54%) 내린 15.79를 기록했다.