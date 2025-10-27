[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 중동·북아프리카 지역 최대 경제대국인 사우디아라비와 조선·자동차를 비롯한 핵심 기간산업협력에 이어 인공지능(AI) 등 미래 첨단산업 협력도 탄려을 받을 전망이다.

산업통상부는 문신학 차관이 27일 정부서울청사에서 방한한 압둘라 빈 알리 알아흐마리 사우디 산업광물자원부 차관과 ‘한-사우디 산업 차관 회담’을 갖고, 이같은 양국 간 산업협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회담은 지난달 27일 서울에서 열린 양국 정부 간 범부처 협력채널인 ‘제5차 한-사우디 비전 2030 위원회’에서 논의된 산업 분야 주요 협력과제들의 이행상황을 점검하는 자리였다는 데 의미가 있다고 산업부는 설명했다.

문 차관은 이 자리에서는 현지에 진출한 우리기업 추진 사업에 대해 사우디 정부 지원을 요청했다.

그는 “그간 현지 진출한 우리 기업들이 사우디 정부의 탈석유 시대 대비 경제 다각화 국가 전략인 ‘비전 2030’ 실현에 적극 기여하고 있다”면서 “관련 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 사우디 측이 지속적인 관심과 지원을 해달라”고 당부했다.

또한 양국 차관은 사우디 킹살만 조선해양산업단지 내에 중동지역 최대 규모로 조성 중인 HD현대와 사우디 아람코간의 합작법인인 IMI 조선소와 사우디 킹 압둘라 경제도시 내에 조성 중인 현대차의 중동지역 최초 조립 공장을 비롯해 조선, 자동차 등 사우디 내 기간 제조산업 협력 주요 프로젝트들이 계획대로 추진될 수 있게 정부 차원에서 긴밀히 소통·협력키로 헸다.

양국 차관은 또 이번 5차 위원회에서 새로이 채택된 협력과제로서 사우디 측이 제안한 선박 탄소배출 저감 친환경 기술 공법 공동개발을 위해 양국 관련 연구소 등을 통해 구체적으로 협력키로 했다.

아울러 우리측이 5차 위원회에서 제안한 신규 과제로서 사우디 내 수소 충전소 설치 및 수소 품질관리 등 수소 자동차 보급을 위한 인프라 구축 방안도 지속적으로 논의키로 했다.

문 차관은 “최근 양국이 미래 성장동력으로 AI 산업 육성에 집중 투자하고 있는 만큼 향후 첨단 반도체, 데이터센터 구축 등 AI 인프라 협력을 가속화하자”면서 “디지털트윈, 클라우드, 로봇 등 AI 활용 협력도 강화해 나가자”고 제안했다.

이에 알아흐마리 사우디 차관은 “문 차관의 제안을 환영하고 협력을 구체화해 나가자”고 답했다.