[헤럴드경제=정윤희 기자] 27일 코스피 지수가 장 초반 4000선을 터치했다. 코스피가 4000선에 다다른 것은 역대 최초다.

한국거래소에 따르면 이날 개장 직후 9시1분 코스피는 4003.96을 기록하고 있다. 이는 전장보다 1.58%(62.37포인트) 오른 수치다.

이날 지수는 전장보다 58.20p(1.48%) 오른 3999.79에 장을 시작한 후 곧바로 4000선을 넘겼다.