12월초 사장단 참여 ‘2026년 경영계획 전략회의’ 개최

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 24일 2025년도 임원인사를 실시했다. 지난 17일 발표한 사장단 인사에 이은 후속 임원인사로 모두 80명이 승진 및 발령됐다.

이날 인사에서 류홍렬 HD현대중공업 전무 등 7명이 부사장으로, 정창화 HD현대사이트솔루션 상무 등 20명이 전무로 각각 승진했다. 장용준 HD현대오일뱅크 수석 등 53명은 상무로 신규 선임됐다.

HD현대 관계자는 “그룹 전반의 사업 조정과 대내외적 불확실성을 고려해 신속한 조직 안정화를 추구하는 동시에 미국 등 해외사업 확대를 위해 실행력과 전문성이 검증된 인재들을 중용했다”고 말했다.

HD현대는 임원인사에 이어 12월 초 전 계열사 사장단이 참여하는 ‘2026년 경영계획 전략회의’를 개최할 예정이다. 이를 통해 내년도 사업계획과 구체적인 실행 로드맵을 확정, 그룹의 미래전략 추진을 가속화해 나갈 방침이다.

<임원 인사 명단>

▶ HD한국조선해양 ▷전무 박준수 박명식 이운석 ▷상무 김진권 정영균 이재준 하성원 김민국 박종완 김성훈 ▶ HD현대중공업 ▷부사장 류홍렬 박용열 여용화 최헌 ▷전무 최병기 남철 김산 강병국 성석일 김광우 최용대 ▷상무 권대혁 이종석 최우철 김형호 윤우석 노준섭 김해원 조성윤 이봉수 허동헌차정보 안주용 이용화 송창현 권우철 김종원 김정일 신형식 최태복 ▶ HD현대미포 ▷전무 진상호 ▷상무 전성진 ▶ HD현대삼호 ▷전무 이승환 ▷상무 노현석 주종길 김기섭 한정우 정호진 ▶ HD현대사이트솔루션 ▷부사장 김승한 ▷전무 박흥근 정창화 ▷상무 곽성규 이병규 조석현 이동화 ▶ HD현대건설기계 ▷상무 이동우 이광명 조건재 ▶ HD현대인프라코어 ▷상무 정오철 이병철 박진규 ▶ HD현대오일뱅크 ▷부사장 오태길 김종철 ▷전무 정성균 문장주 형성원 조진호 ▷상무 장용준 전기현 김준흠 ▶ HD현대쉘베이스오일 ▷전무 조성호 ▶ HD현대일렉트릭 ▷전무 이찬주 ▷상무 박상봉 강성수 신동욱 김홍규 ▶ HD현대로보틱스 ▷상무 한기태 ▶ HD현대에너지솔루션 ▷상무 이경원 ▶ HD현대 ▷상무 배국현 김지호