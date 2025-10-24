KDB산업은행 국민성장펀드 조성 일환 기업가치 1조8000억원…5년만에 4배 증가 피지컬 AI 기반 핵심 기술 개발에 자금 투입

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대로보틱스는 KDB산업은행 및 국내 사모펀드 운용사 KY PE와 1800억원 규모의 투자 유치 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 계약으로 양 기관은 HD현대로보틱스 지분 9.1%를 확보하게 됐다. KDB산업은행의 이번 투자는 국민성장펀드 조성을 통한 국가 첨단전략 산업 지원의 일환에서 이뤄졌다.

이번 투자 유치에서 HD현대로보틱스 기업가치는 1조8000억원으로 평가됐다. 이는 2020년 KT로부터 500억원의 투자금을 유치할 당시 5000억원에서 4배가량 상승한 수치다. HD현대로보틱스는 “40년간 유지해온 국내 로봇 시장 매출 1위 기업으로서의 위상과 AI 기술 역량 덕분”이라고 강조했다.

HD현대로보틱스는 투자 유치를 통해 확보한 자금을 ▷피지컬(Physical) AI 기반 차세대 핵심 기술 개발 ▷해외 시장 확대 ▷미래 투자를 위한 재원으로 활용한다는 계획이다. 우선 인간의 개입 없이 스스로 판단하는 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 확보해 내년 조선소 현장에 적용을 목표로 하고 있다.

산업용 로봇과 협동로봇 장점을 결합한 하이브리드 협동로봇인 HDC 시리즈, 독일 노이라로보틱스와 개발에 착수한 조선 산업용 4족 보행 자동 로봇과 같은 맞춤형 모델 개발도 이어간다.

영업력 확대 및 미래를 위한 투자에도 나선다. 미국·유럽 등 해외 선진 시장 공략을 강화하는 동시에 국내외 연구·개발(R&D) 인력 확보, AI 팩토리 구축 등 성장동력 확보에도 나선다. 우수한 역량을 보유한 기업에 대한 지분투자 역시 검토한다.

김완수 HD현대로보틱스 대표는 “이번 투자 유치는 회사의 미래 동력을 확보하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추는 중요한 계기가 될 것”이라며 “AI 기반 차세대 로봇 솔루션을 중심으로 산업 현장의 혁신을 이끌고 국내·외 시장 공략을 강화할 계획”이라고 말했다.