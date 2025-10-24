한국투자증권(대표 김성환·사진)이 체계적인 리서치 협업 시스템과 높은 실적 추정 정확도를 바탕으로 자본시장 내 신뢰받는 리서치 하우스로 자리매김한 공로를 인정받아 ‘2025 헤럴드경제 자본시장대상’에서 최고 정확도상을 수상했다.

지난 1974년 설립된 한국투자증권은 올해 6월 기준 총자산 97조원, 임직원 2789명을 보유한 국내 대표 종합금융투자회사다. 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 자문·일임업 등 전 영역에서 종합 금융 서비스를 제공하며 대한민국 자본시장의 성장과 함께 발전해왔다.

특히 한국투자증권 리서치센터는 ‘정확하고 신뢰할 수 있는 분석’을 핵심 가치로 삼고, 기업 펀더멘털 검증부터 글로벌 경제 및 정책 변화 영향 평가, 산업 간 상호작용 연구에 이르기까지 입체적 리서치를 수행하고 있다. 이를 통해 투자자에게 단기 매매 신호가 아닌 지속 가능한 투자 방향성을 제시하며 자본시장의 건전성과 신뢰도 제고에 기여하고 있다.

한국투자증권은 기업 실적에 영향을 미치는 핵심 요인(key factor) 분석을 강화해 실적 추정치의 신뢰도를 지속적으로 높여왔다. 경기 및 정책 변화가 기업 실적에 미치는 영향을 신속하게 반영하며, 분기·연간 실적 전망에서 시장 대비 높은 적중률을 달성했다. 또한 애널리스트들과의 정기 협업을 통해 산업 리서치의 정합성과 일관성을 높이고, 거시경제 흐름을 기업 분석에 긴밀히 연결하고 있다.

경예은 기자