TMAP 팝업·배너·공지 통해 교통 안내 경주 일대 도로 통제 및 혼잡, 주차장 반영 관광 명소, 맛집 정보 등 TMAP 확인 가능

[헤럴드경제=고재우 기자] 티맵모빌리티는 2025 경주 APEC 정상회의 개최 지원을 위해 ‘APEC 전용 교통 정보’를 실시간 제공한다고 24일 밝혔다.

이에 따라 경주 일대 도로 통제 및 혼잡 구간 등이 티맵(TMAP)의 팝업과 배너, 공지 등을 통해 안내된다.

APEC 전용 교통 정보 제공은 10월 27일부터 11월 1일까지 총 6일간 이뤄진다. 티맵을 통해 경주권역에서 제공되는 주요 서비스는 ▷도로 혼잡 구간 사전 예고 ▷실시간 우회 경로 ▷보문관광단지를 포함한 주차장 안내 등이다.

차량 통제 및 도로 혼잡 사전 예고 정보는 팝업으로 안내한다. 특히 경주 시내 주요 통제 구간은 사전에 정보를 반영하는 방식으로 경로 안내의 정확도를 높였다. 경주 시내버스 우회 노선 등 대중교통 정보는 티맵 메인 화면 배너와 공지 사항을 통해 제공된다.

보문관광단지 등 주요 행사장 일대 안내는 공식 주차장 명칭과 출입 통제 정보를 정밀하게 반영해 이용자 혼선을 최소화했다.

한편, 티맵에서는 장소 추천 서비스 어디갈까, 주행 데이터 기반 테마별 여행·나들이 코스 추천 서비스 티맵테마코스 등을 통해 경주의 대표 명소와 주변 맛집 등 관광코스를 확인할 수 있다.