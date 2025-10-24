5년간 104건 따릉이 파손 총 4364만원 배상금 청구 성북천에 따릉이 27대 던진 20대에게도 665만원 물리기도 “따릉이 분실할 경우에는 배상금 청구 된 적 없어” 매년 100억 운영손실, 해마다 적자 폭 키워

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시의 공공자전거 따릉이가 수난을 겪고 있다. 분실된 따릉이가 서울이 아닌 경기도, 멀리는 충남까지 가서 발견되는가 한다. 훼손돼 버려지는 따릉이도 경우도 많다. 지난해에는 따릉이 27대를 성북천에 투척했다가 검거된 20대에게는 600만원이 넘는 보상금이 청구돼는 일도 있었다.

24일 헤럴드경제의 취재를 종합하면 2021년부터 올해 9월까지 총 104건의 따릉이 파손이 발생해 총 4364만3000원의 배상금이 청구됐다. 이중 3336만3000원의 금액은 확정됐다.

자전거 파손은 2021년 7대→2022년 40대, 2023년 24대, 2024년 132대, 2025년 49대(9월기준)으로 늘어나는 추세다. 특히 2024년 6월에는 20대 남성이 성북구 성북천에 자전거 27대를 던지는 사건이 발생하기도 했다. 재물손괴 혐의로 경찰의 수사를 받은 이 남성은 결재판에 넘겨져 징역 1년과 벌금 10만원을 선고받았다. 따릉이를 운영하는 서울시설공단은 이 남성에게 665만5000원을 청구했고, 결국 다 돌려받았다.

따릉이를 분실하는 경우도 많다. 따릉이 분실은 따릉이를 임시거치한 뒤 자전거가 사라져 버리는 상황이다. 서울시가 국회 국토교통위원회 정점식 국민의힘 의원에 제출한 자료에 따르면 2021년부터 올해 8월까지 분실된 자전거수는 총 1773대로, 이중 1715대가 회수 됐다. 나머지 58대는 미회수 됐다.

분실시 배상액은 얼마나 될까. 서울시 관계자는 “시민들이 본인은 분명이 잠금장치를 잠겼다고 해 믿는 수 밖에 없다”며 “파손 외에 분실만으로 배상금이 청구된 적은 없다”고 말했다.

서울 외 지역에서 분실된 따릉이가 발견되는 경우도 있다. 서울시가 3년동안 분실·회수한 따릉이를 분석한 결과, 따릉이가 회수된 지역중 가장 먼 곳은 충남 천안이다. 이 외에도 경기도 양평, 수원, 고양, 의정부, 광명, 하남에서 따릉이가 발견되기도 했다.

따릉이 이용객이 많아지고 노후 따릉이 역시 늘면서 고장에 따른 자전거 정비건수는 2021년 21만2170건→2022년 26만4910건→2023년 27만5289건, 2024년 31만7642건, 2025년 22만7576건(8월기준)으로 해마다 늘고 있다.

자전거 도난, 훼손, 회수, 교체 등 비용이 지속적으로 투입되면서 따릉이는 매년 100억원대의 운영적자를 기록하고 있다. 올해 1~8월의 요금 수입은 89억9300만원이지만 운영비용은 두배 수준인 191억9400만원이 들었다. 8개월간 적자규모만 102억100만원이다. 자전거 이용객이 줄어드는 겨울을 포함하면 적자 규모는 더 커질것으로 보인다. 적자규모는 2022년 94억600만원, 2023년 109억5000만원 , 2024년 127억300만원으로 해마다 늘어나고 있다.

서울시는 따릉이의 적자 구조에 대해 공공서비스로서 불가피한 부분이 있고 보고 있다. 금은 지난 10년간 동결됐고, 접근성 확대와 교통약자 편의 제공을 우선해 운영되고 있다는 것이다. 실제 서울시는 올해 따릉이 요금 인상계획이 있냐는 정점식 의원의 서면 질의에 “없다”고 답했다.