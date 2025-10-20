명륜당 대출자금 대부업 활용 의혹에 “곤혹스러운 사안, 검사부에 감사 지시” “150조 국민성장펀드 성공 운영 최선”

[헤럴드경제=김은희·김벼리 기자] 박상진 한국산업은행 회장은 20일 명륜진사갈비의 운영사인 명륜당이 산은으로부터 자금을 지원받아 대부업에 활용했다는 의혹과 관련해 “산업은행 대출자금이 바로 대출업용으로 다 활용됐다고 보지는 않고 있다”고 말했다.

박 회장은 이날 국회 정무위원회의 산은 업무보고에서 “처음 산업은행과 거래를 개시할 때 펜플이라는 대형 육가공업체에 800억원의 대금이 있는 것을 알고 대출을 개시했다고 한다. 현재까지도 그 금액이 크게 변동이 없다”면서 이같이 밝혔다.

그는 김용민 더불어민주당 의원이 “불법 행위를 인지하고도 왜 거래를 종료하지 않았냐”고 지적하자 “종료를 당장 할 수도 있지만 가맹점이 있다 보니 그런 결정에 애로사항이 있다”고 답했다.

박 회장은 이번 의혹에 대해 “곤혹스러운 사안”이라며 “명륜당의 대출과 관련해 검사부에 감사 지시를 해 놨다”고 설명했다.

그는 “대출 순서도 중요하지만 과연 명륜당이 대부업체를 만들고 그 과정을 통해 얼마나 이익을 착취했는가, 갑질 내지는 부당이득의 개념에 초점을 맞춰 살펴보고 있다”면서 “명륜당이 가맹점에 너무 고리로 대출한 사례이기 때문에 얼마나 이익을 착취했는지를 가장 주의 깊게 보고 있다”고 했다.

박 회장은 이날 모두발언에서 “모든 경제 주체가 힘을 모아 추진 중인 150조원 규모의 국민성장펀드가 성공적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “올해 12월 출범 예정인 첨단전략산업 기금을 마중물로 해 향후 대한민국 미래를 책임질 성장 동력을 마련해 가겠다”고 강조했다.

그는 “올해는 미국 신정부 출범 이후 글로벌 통상 산업 현황 환경이 매우 엄중하게 전개되고 있어 보다 강력한 정책 금융 역할이 요구되고 있는 상황”이라면서 정부가 추진 중인 생산적 분야로의 금융 패러다임 대전환을 선도하겠다는 의지를 전했다.

특히 “우리 경제에 큰 부담으로 작용하는 미국의 통상 정책에 대응해 위기 대응 지원 특별 프로그램을 출시하는 등 위기에 처한 우리 산업과 기업에 필요한 금융을 신속하게 지원하겠다”면서 “금융시장 안정화 프로그램을 상시 가동해 시장 안정자 역할도 충실히 수행하겠다”고 덧붙였다.