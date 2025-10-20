말 생산농가 육성 지원금 4억 전달

NH농협은행이 19일 경기도 과천시 렛츠런파크 서울에서 한국마사회와 함께 ‘제21회 농협중앙회장배 대상경주’ 대회를 성료했다고 20일 밝혔다.

이날 농협은행은 본 경주 시작 전 ‘농심천심(農心天心)’ 운동의 일환으로 우리 농산물 소비 촉진 캠페인을 진행했다. 현장을 찾은 관람객에게는 ‘한국농협 백미밥’을 무료로 증정하고 국산 농산물의 우수성을 알리는 체험 이벤트도 마련됐다.

경주 종료 후 진행된 시상식에서는 말산업 발전을 위한 상징적인 기금 전달식이 열렸다. 농협은행은 한국경주마생산자협회와 한국내륙말생산자협회에 ‘말 생산농가 육성 지원기금’ 4억원을 전달했다.

해당 기금은 말 생산 농가의 사육환경 개선, 혈통 관리 시스템 구축, 전문 인력 양성 등에 활용될 예정이다.

백남성 농협은행 공공금융부문 부행장은 “앞으로도 말생산농가 육성 및 지원을 통한 축산농가 발전에 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 농협은행은 국내 말 생산 촉진과 축산농가 발전을 위해 2004년부터 대상경주 후원과 말 생산농가 육성 지원기금을 전달하고 있다. 유혜림 기자