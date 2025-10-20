국민銀 ‘ISA 수익률 고수’ 계좌 분석 국내주식 비중 3%→28.4%로 급증 국장수익률 26% 해외 24% 앞질러 고수가 담은 종목 방산·AI·美지수

“ISA 전용 적금 상품만 찾던 고객들도 이제 국내 주식을 어떻게 담을 수 있는지 부쩍 많이 물어봅니다. (시중은행 관계자)”

코스피 지수가 3700선을 첫 돌파한 역대급 훈풍에 예적금에 돈을 묶어뒀던 은행권 개인종합자산관리계좌(ISA) 투자자들까지 ‘국장(국내 주식시장)’으로 빠르게 돌아오고 있다.

시중은행 ISA 투자 고수의 경우, 올 들어 국내 주식 비중을 9배나 늘리며 26% 넘는 수익률을 올린 것으로 나타났다. 작년 말까지만 해도 ‘국장 탈출은 지능순’이라는 말이 나왔지만 이제는 ‘국장 복귀순=수익률 역전’이라는 말이 나올 정도로 분위기가 달라졌다.

20일 헤럴드경제가 은행권 신탁형 ISA 중 유일하게 국내주식을 취급하는 KB국민은행을 통해 ‘ISA 수익률 상위 1% 고수’의 계좌를 분석한 결과(지난달 25일 기준), 이들이 보유한 국내주식 평균 비중은 28.4%로 작년 말(3.16%) 대비 약 9배 증가한 것으로 나타났다. 반면 이 기간 해외주식 비중은 72.2%에서 48.7%로 낮아졌고 예적금(4.9%→2.9%)과 해외채권(1.3%→0.2%) 등 안전자산도 일제히 감소했다. 은행권 ISA 계좌의 투자 동향을 분석한 건 이번이 처음이다.

ISA는 통장 하나로 국내 상장주식·펀드·상장지수펀드(ETF), 예·적금 등 모든 재테크 상품에 투자할 수 있어 일명 ‘만능 절세 통장’으로 불린다. 이 중 은행권이 주로 취급하는 신탁형 ISA는 펀드와 예금 중심으로 운용되는데, 올해 국장 열풍에 ISA 고수들 사이에서 국내 주식 수요가 부쩍 커졌다는 분석이다. 실제 은행권 신탁형 ISA의 편입 자산 중 예·적금 비중은 무려 95.4%(15조2292억원)에 달할 정도다.

전체 ISA 고객의 국내 주식 비중이 1%에도 못 미치는 점을 고려하면, 상위 투자자들의 움직임은 더욱 두드러진다. 지난해 ‘국장 탈출은 지능순’이라는 말이 나올 정도로 시장이 부진하자 ISA 고수들도 2023년(12%)에서 2024년(3.16%)까지 국내 주식 비중을 대폭 줄였지만 올 들어 30% 돌파를 앞두며 빠르게 복귀했다. 지난해 해외 ETF와 예·적금 비중을 줄이고 국내 주식으로 대거 자금을 옮긴 결과다.

국민은행 관계자는 “대부분의 은행 ISA 고객들은 여전히 예·적금 중심의 안정적 운용을 추구하지만, 최근 국내 주요 주가지수들이 사상 최고 수준을 기록하면서 국내 주식 금융상품 선호도 커지고 있다”면서 “당행의 신탁형 ISA는 타행과 달리 ETF나 펀드뿐 아니라 개별 국내 주식까지 직접 편입할 수 있어 시장 흐름에 대응하려는 움직임도 활발해진 것 같다”고 말했다.

국내 주식의 수익률은 해외 주식을 앞지르며 ‘수익률 역전’도 이뤄냈다. 상위 1%의 국내 주식 평가수익률은 작년 말 -4.4%에서 올해 26.5%로 크게 개선됐다. 이는 해외 주식 수익률(24.5%)보다 높은 성과다. 같은 기간 전체 고객들의 수익률 역시 -19.7%에서 8.2%로 회복세를 보였다.

은행 ISA 고수들이 주로 투자한 ‘톱5’ 상품만 살펴봐도, 국내 핵심 방산기업을 담은 ‘방산 ETF’의 최근 1년 수익률이 207.7%에 달했다. 이 밖에도 AI 테마(글로벌 AI 액티브 ETF 75.8%, 미국 AI 전력인프라 ETF 67.7%)와 미국 주요 지수(S&P500 ETF 21.6%, 나스닥100 ETF 29.5%) 상품도 여전히 강세였다. 이 같은 변화는 금리 인하기에 코스피 지수가 상승하며 투자심리가 회복된 영향이 크다. ‘코스피 5000’을 공약한 이재명 대통령 취임 후 코스피는 지난 6월 20일 3000선을 넘었고 지난 16일 3700선(종가 3748.37)마저 뚫었다. 유혜림 기자