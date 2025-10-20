2025 TCR 월드투어 6라운드 강원 인제 스피디움에서 국내 최초 개최 미켈 아즈코나, 두 번째 결승 레이스서 1위

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차는 17~19일 강원 ‘인제 스피디움’에서 개최된 ‘2025 TCR 월드투어’ 제6라운드에서 ‘더 뉴 엘란트라 N TCR’(국내명 더 뉴 아반떼 N TCR)가 우승을 차지했다고 20일 밝혔다.

TCR 월드투어 경기가 국내에서 펼쳐진 것은 이번이 최초로, 6라운드가 펼쳐진 인제 스피디움은 강원도 인제의 산악 지형을 활용한 19개의 다양한 코너와 40m의 고저차를 이용한 다이나믹 업다운 구간이 다채롭게 배치돼 드라이버의 집중력과 차량 셋업이 무엇보다 중요하다는 평가다.

이번 라운드에서는 더 뉴 엘란트라 N TCR 경주차로 출전한 ‘BRC 현대 N 스쿼드라 코르세’ 팀의 미켈 아즈코나 선수가 19일 두 번째 결승 레이스에서 1위를 차지했다.

아즈코나 선수는 첫 번째 결승 레이스 10위로 얻은 8포인트와 두 번째 결승 레이스 우승으로 30포인트, 마지막 세 번째 결승 레이스에서 4위를 차지해 얻은 20포인트로 도합 58포인트를 획득하며 2025 시즌 드라이버 9위로 올라섰다.

함께 출전한 노버트 미첼리즈 선수는 이번 라운드에서 총 28포인트를 획득하며 시즌 드라이버 5위, 네스토르 지로라미 선수는 이번 라운드 총 9포인트로 아즈코나 선수에 이어 10위에 이름을 올렸다.

이로써 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세 팀은 올해 6번의 라운드에서 총 4번의 우승을 차지했다. 현대차 관계자는 “TCR 월드투어 한국 경기에서 우승을 달성함으로써 한국 팬들에게 좋은 모습을 보여드릴 수 있었던 것이 매우 기쁘다”며 “다음 경기에서도 최선을 다해 2025 시즌 드라이버 챔피언십과 제조사 챔피언십을 이뤄낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이날 강원도 인제 스피디움에서는 TCR 월드투어와 더불어 ▷현대 N 페스티벌 ▷TCR 아시아 등 3개 모터스포츠 대회가 동시에 열리는 ‘인제 월드 투어링카 페스티벌’이 현대차와 인제군 공동 주최로 진행됐다.