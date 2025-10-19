IMF 총재 “한국 정책, IMF 권고와 일치” WB엔 ‘디지털 신탁기금’ 서명으로 AI 협력 본격화

[헤럴드경제=김용훈(워싱턴DC) 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 인공지능(AI)과 초혁신경제를 축으로 한 한국형 성장전략을 국제무대에 제시했다.

주요 20개국(G20) 재무장관회의에 이어 국제통화기금(IMF), 세계은행(WB), 국제 신용평가사 Fitch를 잇따라 만나며 ‘AI 대전환’을 저성장·고부채 시대의 해법으로 제시한 외교전에 나선 것이다.

구 부총리는 17일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 국제통화금융위원회(IMFC)에 IMF 이사국 대표 자격으로 참석해, 글로벌 저성장·고부채의 복합 위기를 극복하기 위한 각국의 자구노력 필요성을 강조했다.

한국이 글로벌 경제 구조변화에 대응해 ‘AI를 통한 생산성 혁신국가’로 도약하겠다는 의지를 세계무대에서 재확인했다는 평가다.

IMF가 이날 공개한 ‘글로벌 정책 아젠다(GPA)’는 회원국별 맞춤형 정책자문과 금융지원 강화를 핵심 방향으로 제시했다. 구 부총리는 이에 공감하며 “IMF가 국가별 여건에 맞는 정교한 분석과 권고를 통해 정책 대응을 지원해야 한다”고 제안했다.

그는 특히 “결국 위기 극복의 해법은 내부에 있다”며, 한국이 추진 중인 ‘AI 대전환’과 ‘초혁신경제’ 전략이 민간 중심의 성장잠재력 제고 모델임을 설명했다.

구 부총리는 “AI를 통한 생산성 혁신은 고부채 시대에도 재정 여력을 키우는 선순환 구조를 만든다”며, 디지털 전환과 산업 구조개혁을 병행하는 ‘한국형 성장해법’을 공유했다.

같은 날 구 부총리는 아제이 방가 세계은행(WB) 총재와 만나 ‘디지털 신탁기금(Digital Trust Fund)’ 행정협정 서명 완료를 공식화했다. 이 신탁기금은 한국이 단독으로 출연하는 것으로, 양국 간 AI 협력의 본격적 제도화를 의미한다.

방가 총재와 구 부총리는 “AI 기술이 개도국의 생산성과 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있다”는 데 공감하고, 향후 AI 교육, 데이터 활용, 인프라 구축 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 구 부총리는 아울러 한국인 채용과 고위직 비중 확대에 대한 관심을 당부했다.

국제 신용평가사 Fitch와의 면담에서도 AI와 재정의 조화가 화두였다. 구 부총리는 제임스 롱스돈 Fitch 글로벌 총괄에게 “AI 대전환과 초혁신경제는 단기 재정지출이 아니라 미래세대를 위한 투자”라며 적극적 재정투자가 성장률 제고와 중장기 재정건전성 확보에 기여한다고 설명했다. Fitch는 “한국 정부의 전략이 국가 경제에 대한 깊은 이해를 보여준다”며 경제전망과 재정정책에 높은 관심을 보였다.

마지막으로 구 부총리는 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재와 만나 한국의 AI 전략을 구체적으로 설명했다. 그는 “전 국민 AI 교육과 데이터 축적, 반도체·SMR(소형모듈원자로)·그린수소 등 첨단기술 분야 투자를 병행하고 있다”며 AI 기반 생산성 혁신과 민관협력 생태계 조성 방향을 공유했다.

게오르기에바 총재는 “새 정부의 경제·재정정책이 IMF 권고와 부합한다”고 평가하며 글로벌 금융안전망 강화를 위한 제16차 일반쿼타 검토(GRQ) 개혁안에 대한 한국의 지지에 감사를 표했다.