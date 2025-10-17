자격시험부터 설계·청약 등 ‘원스톱’ 지원 3040세대 ‘부업’ 인기…올해 1만명 목표

[헤럴드경제=김벼리·박성준 기자] “부업으로 딱 좋겠네요.”

16~17일 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’에 마련된 롯데손해보험 부스에는 부업을 찾거나 은퇴 후 새로운 소득원을 찾으려는 다양한 연령대 관람객들의 발길이 이어졌다.

롯데손해보험은 부스에서 보험설계사 자격시험을 비롯해 보험 서비스 설계·판매·청약까지 영업의 모든 과정을 지원하는 플랫폼 ‘원더(wonder)’를 홍보했다. ‘원더’는 보험 영업의 모든 과정을 모바일에서 처리해주는 영업지원 플랫폼이다.

이날 롯데손해보험은 부스를 통해 ‘원더’ 애플리케이션(앱) 가입을 비롯해 설계사 시험을 신청한 관람객을 대상으로 담요, 파우치부터 LED스탠드와 고속충전기까지 다양한 경품을 제공하는 행사를 진행했다.

60대 여성 김모 씨는 “간병보험을 들려고 알아보고 있는데 원더를 통해 설계사 자격증을 따면 보험에도 가입하고, 소득도 생겨서 일석이조인 것 같다”며 “이번 기회에 시험을 치러볼까 하고 있다”고 말했다.

원더는 물리적 시공간을 초월한 ‘스페이스리스(Spaceless)’ 모델을 도입해 보험업의 디지털 전환(DT)에 대한 새로운 해법을 제시하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 원더는 교육·설계·청약·고객관리에 이르는 영업의 전 과정을 휴대전화 앱에 담았다. 설계사가 사무실에 출근하지 않고도 모든 영업을 처리할 수 있게 고안됐다.

상대적으로 난도가 높은 장기보장성보험 판매도 원더를 통해 수행할 수 있다. 그동안 모바일로 구현하기 어려웠던 다양한 담보에 대한 설계 결과를 즉시 확인할 수 있고, 인수지침과 담보별 연계조건 등이 실시간으로 적용되기 때문이다.

롯데손해보험은 원더를 통해 절감한 비용만큼 설계사들과 고객에게 혜택으로 돌려주는 것을 목표로 한다. 보험 영업에 관심이 있는 누구든지 원더에서 설계사 입문교육과 모의고사를 수강·수료할 수 있고, 자격시험을 통과하면 등록 절차만 거치면 바로 설계사로 바로 활동할 수 있다.

청약과 배서 등 판매의 핵심적인 과정도 원더의 전자서명 기능을 통해 완료할 수 있다. 고객 생일이나 기념일을 메신저 형태로 설계사에게 알려주는 등 사후 고객관리도 쉽다고 롯데손해보험은 강조했다. 예상 소득, 소득 현황 등도 실시간으로 확인할 수 있다.

롯데손해보험은 올해까지 원더를 통해 활동하는 설계사가 1만 명을 돌파하는 것을 목표로 삼고 있다.