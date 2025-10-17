[헤럴드경제=나은정 기자] ‘채상병 사건’을 수사 중인 이명현 순직해병 특별검사팀이 최근 배우 박성웅 씨를 참고인으로 불러 조사한 것으로 알려졌다. 임성근 전 해병대 1사단장과 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 간 관계를 확인하기 위해서다.

17일 법조계에 따르면 특검팀은 지난달 박씨를 불러 조사하는 과정에서 “2022년 서울 강남 모처에서 이 전 대표, 임 전 사단장 등과 밥을 먹었다”는 취지의 진술을 확보했다. 박성웅은 “이 전 대표와는 이미 아는 사이였고, 그 자리에서 임 전 사단장을 처음 봤다”고 말한 것으로 전해졌다.

앞서 임 전 사단장은 지난 8월 특검에 출석하며 이 전 대표에 대해 “일면식도 없고, 그런 분이 존재한다는 것은 언론을 통해 알게 됐다”고 말했는데, 이와 정면으로 배치되는 진술이다.

임 전 사단장은 2023년 7월 19일 경북 예천군 수해 현장에서 순직한 채상병의 부대장이었다. 해병대 수사단 초동 조사에서 혐의자로 적시됐다가 이른바 ‘VIP 격노’ 이후 혐의자에서 제외됐다.

특검팀은 이 전 대표가 김건희 여사와의 친분을 이용해 임 전 사단장에 대한 구명 로비를 펼친 것으로 의심하고 있다. 이 전 대표는 김 여사의 최측근으로 도이치모터스 2차 주가조작 시기에 김 여사의 계좌를 관리하기도 했다.

두 사람은 서로를 모른다는 입장을 견지하고 있다.

이 전 대표 측 변호인은 이날 연합뉴스에 “박 배우 등과 식사한 것은 맞지만 임 전 사단장은 그 자리에 없었다”고 주장했다. 임 전 사단장도 “당시 사단장이 근무지인 경북 포항을 떠나 움직이기 위해서는 보고 후 승인을 받아야 하는 만큼 동선을 조회해보면 만나지 않았다는 것을 알 수 있다”고 반박했다.