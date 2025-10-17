[헤럴드경제=나은정 기자] 코미디언 송은이와 김숙 측이 콘서트 ‘비보쇼 with Friends’ 공연을 하루 앞두고 공연장 냉방이 불가하다고 공지해 관람객들의 불만이 쏟아지고 있다.

송은이가 대표로 있는 비보 측은 지난 16일 유튜브 채널 ‘VIVO TV-비보티비’를 통해 긴급 공지를 띄우고 “현재 올림픽홀 냉난방기 교체 기간으로 인해 냉방기 작동이 어렵다”며 “너른 양해를 부탁드린다”고 알렸다.

비보 측은 “공연 기간에 예상보다 기온과 습도가 높고 많은 분이 모이셔서 공연장 내부가 다소 덥게 느껴지실 수 있다” “관람에 불편함이 없도록 입고 벗기 편한 얇은 옷들을 여러 겹 입으신 후 공연을 쾌적하게 즐기시기를 권장드린다”고 당부했다.

그러면서 “불편을 드리게 되어 다시 한번 죄송한 마음을 전한다”며 “아름다운 공연으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

하지만 공연을 하루 앞두고서야 대책 없이 일방적인 통보를 한 데 대해 관람객들의 불만은 거세다.

온라인상에서는 “예매 전에 공지했어야 할 내용을 공연 하루 전에 알려주는 게 말이 되나”, “양해를 구할 게 아니라 대책을 내놔야 한다”, “무책임하고 뻔뻔스럽다”, “이렇게 환불받고 싶은 공연은 처음이다” ,“취소 수수료 없이 취소할 수 있게 해 달라” 등 볼멘소리가 터져나왔다.

이에 대해 ‘비보티비’ 측은 별다른 추가 입장을 밝히지 않았다.

한편 송은이와 김숙은 오늘(17일)부터 오는 19일까지 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 콘서트를 진행한다. 공연은 매회 인터미션 없이 120분간 진행되며, 티켓 가격은 A석 9만9000원, S석 12만1000원, R석 14만3000원이다.