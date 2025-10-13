[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 관내 모든 초등학생에게 ‘동작 아이 안전 앱’을 지원한다고 13일 밝혔다. ‘동작 아이 안전 앱’은 자녀의 등·하교 상황을 실시간으로 알려주는 안전망 서비스를 제공한다.

이달부터 1년간 관내 초등학교 2~6학년 1만 500여 명에게 지원한다. 현재 무료로 안전 앱을 이용 중인 1학년과 사회적배려계층은 제외된다.

학교와 앱 공급업체가 일괄 계약을 맺는 방식으로 보급되며, 학생 1인당 연 3000원에 앱을 이용하게 된다. 개별 앱 구매 시 연 3만3000원이 소요되는 것과 비교하면 비용 절감 효과가 있다. .

이와별도로 구는 통학로 안전 대책도 추진하고 있다. 앞서 8월에는 선제적으로 경찰서에 협조를 요청해 9월 초부터 관내 21개 초등학교 일대에 순찰차를 1대씩 배치했다.

‘스쿨존 감시단(23명)’을 확대 편성한 ‘365 특별감시단(80명)’은 학교별 2개 조로 등·하교 시간대 교문·놀이터·버스 정류장 주변 등을 집중 순찰하고 있다.

또한 통합관제센터에서는 전담 요원 20명을 배치해, 학교 인근 폐쇄회로(CC)TV 685대에 대한 모니터링을 강화하고 있다.

구는 ‘어린이 안전앱-순찰차–감시단–CCTV’로 이어지는 입체적 안전망을 가동해 아동 유괴·납치 범죄를 원천 차단할 방침이다.

박일하 동작구청장은 “아이들의 안전은 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 최우선 가치이기 때문에, 서울시 최초로 교육경비를 투입해 안전앱 지원사업을 시행하게 됐다”며 “경찰·학교·지역사회와도 긴밀히 협력해 구민 모두가 안심할 수 있는 통학 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.