말레이시아관광청 한국어등 17곳 연결·해설

[헤럴드경제=함영훈 기자] 말레이시아의 대표 여행지 중 하나인 코타 키나발루(Kota Kinabalu)에 새로운 도시 관광형 교통 서비스인 KK 합온합오프(KK Hop On Hop Off) 시티투어버스가 정식으로 도입되었다.

누구나 하루 동안 정해진 노선을 자유롭게 이동하며 원하는 정류장에서 승하차할 수 있는 순환형 시티투어 서비스이다.

그간 코타키나발루를 찾는 여행자들은 골프족들이 많았는데, 골프 치고나서 마땅히 관광할 기회가 없었다는 아쉬움이 컸다. 이번 시티투어버스 론칭으로 도시 탐방의 접근성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

KK 합온합오프 시티투어버스는 오픈탑(Open-top) 관광버스를 운영해 탑승객이 남중국해의 해안선과 코타 키나발루 도심 풍경을 이동 중에도 감상할 수 있도록 구성되었다.

차량 내에는 한국어를 포함한 다국어 오디오 가이드가 마련되어 있으며, 코타 키나발루의 역사와 문화, 도시 개발 배경, 지역 사회 이야기를 설명해 관광 경험을 보완한다. 또한 각 차량에는 투어 어시스턴트가 탑승해 QR 코드 확인, 안전 안내, 탑승 문의 등 현장 지원을 담당한다.

코타 투어버스는 중앙역(KK Sentral)과 앳킨슨 시계탑(Atkinson Clock Tower)을 기점으로 도심과 해안 주요 관광지를 연결하는 단일 순환 루트로 운영되며, 총 17개 공식 정류장에서 자유롭게 승하차가 가능하다.

루트는 쇼핑, 자연 풍경, 문화유산, 미식 체험 등 다양한 여행 목적을 충족할 수 있도록 구성되었다.

주요 경유지는 샹그릴라 탄중 아루 리조트(Shangri-La’s Tanjung Aru Resort), 퍼시픽 수트라 호텔(The Pacific Sutera Hotel)과 같은 리조트는 물론 오셔너스 워터프런트 몰(Oceanus Waterfront Mall), 핸디크래프트 마켓, 수리아 사바 쇼핑몰(Suria Sabah)과 같은 쇼핑센터, 툰 무스타파 타워(Tun Mustapha Tower), 코타 키나발루 시티 모스크(KK City Mosque), 사바 주립박물관(Sabah State Museum), 탄중 아루 비치(Tanjung Aru Beach)와 같은 주요 관광지까지 다양하다.

운영은 오전 9시부터 오후 6시까지 진행되며, 버스는 약 50~60분 간격으로 순환 운행된다. 마지막 버스는 출발지 기준 오후 3시에 출발하므로 이용객은 노선별 도착 시간 확인이 필요하다. 탑승권은 1일 이용권(1-Day Pass) 형태로 운영되며, 구매 당일 자정 기준으로 24시간 동안 사용이 가능하다. 티켓 구매 후에는 QR 코드 인증과 함께 손목밴드가 발급되며, 해당 손목밴드를 착용한 이용객은 당일 원하는 정류장에서 자유롭게 다시 탑승할 수 있다. 요금은 외국인 여행객 기준 1인 45링깃이며, 별도의 좌석 지정 없이 자유석으로 운영된다.

말레이시아 관광청 서울사무소 카밀리아 하니 압둘 할림(Kamilia Hani Abdul Halim) 소장은 “KK 합온합오프 시티투어버스는 코타 키나발루의 다양한 관광 매력을 효율적으로 체험할 수 있는 새로운 교통 플랫폼”이라며 “편리성과 관광 체험성을 동시에 확보한 도시형 관광 상품으로 지역 관광 활성화에 기여할 것”이라고 밝혔다.