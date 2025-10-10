[헤럴드경제=김보영 기자] 동남아시아 출신 외국인 노동자들이 일본보다 한국에서 일하는 것을 선호하는 것으로 나타났다. 일본은 집세와 전기세를 노동자가 직접 내야할 정도로 근무 조건이 열악한 반면 한국은 주거지 제공뿐 아니라 내국인과 같은 최저임금을 보장하고 있어 돈을 모으기 쉽다는 평가다.

10일 일본 주간지 슈칸분슌은 일본 내 인력난이 심화되는 가운데 외국인 노동자들이 일본보다 한국을 선택하는 이유를 집중 조명했다. 매체는 일본 논픽션 작가 간노 토모코의 저서 ‘한국 소멸의 위기’를 인용해 한국의 제도적 장치가 외국인 노동자 유입의 핵심 요인으로 작용하고 있다고 분석했다.

경기도의 한 돼지농장에서 일하는 네팔 출신 노동자 아닐(38·가명)은 “한국은 네팔인이 가장 일하고 싶어하는 나라”라며 “선진국이고, 월급도 좋고, 배울 수 있는 기회가 많다고 생각한다”고 말했다. 그는 “EPS 제도가 정말 좋다”며 “민간업체가 개입하지 않고 국가 간 계약 시스템이라 믿을 수 있다”고 강조했다.

‘일본은 고려하지 않았느냐’는 질문에는 “일본은 외국인과 일본인 간 임금 차이가 있어서 선택하지 않았다”고 답했다. 그러면서 “일본은 한국보다 급여 수준이 낮고, 집세나 전기세도 본인이 부담해야 한다”며 “그래서 저축을 못 한다고 일본에서 일한 네팔인 친구에게 들었다”고 말했다.

한국에서는 외국인 근로자에게도 내국인과 동일한 최저임금 1만30원이 적용된다. 주 15시간 이상 근무할 경우 ‘주휴수당’이 지급돼 시급은 평균 1만1932원까지 오른다. 아닐의 월급은 약 220만원으로, 네팔 수도 카트만두의 고소득층 의사나 엔지니어 급여 수준에 해당한다고 한다.

반면 일본은 2020년 4월부터 외국인에게도 동일한 최저임금을 보장하고 있으나, 2024년 평균 최저임금은 1055엔(약 9800원)으로 한국의 최저임금(1만30원)보다 낮은 수준이다. 또 일본은 지역별로 최저임금이 달라 근무지에 따라 실수령액에서 차이가 발생한다.

특히 한국 정부는 2004년부터 고용허가제(EPS)를 시행해 외국인 근로자의 합법적 취업을 지원하고 있다. 정부 간 협정을 기반으로 운영되며, 민간 브로커의 개입을 차단한 것이 특징이다. 이를 통해 입국한 외국인들은 농업·제조업·건설업 등 인력난이 심한 업종에 투입돼 내국인과 동일한 근로조건을 보장받는다.

간노 작가는 “한국은 노동자를 파견하는 국가들 사이에서 가장 인기 있는 나라”라며 “캄보디아에서는 ‘한국에 가는 것은 복권에 당첨되는 것과 같다’는 말이 있을 정도로 인기가 많다”고 전했다.