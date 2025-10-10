95%의 여행자가 하와이 5%만 체험 카카오·사탕수수·커피농장,양봉체험도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 하와이 여행을 가면 한국인 여행자의 90%가 주도 호놀룰루가 있는 오아후섬에서 놀고, 오아후에서 노는 사람들의 60% 정도는 와이키키와 진주만이 있는 남동부에서만 논다.

하지만 오아후에도 북부, 동부, 서부에 아름다운 곳이 많고, 중심부 내륙에는 다양한 농장과 와이너리가 다채로운 여행콘텐츠를 만들어 여행자들에게 하와이의 색다른 매력을 안긴다.

오아후는 하와이주를 구성하는 빅아일랜드(하와이섬), 마우이, 카우아이, 몰로카이, 라나이섬 등 6~8개의 주요섬 중 하나일 뿐이다.

사람이 사는 섬은 매우 많은데, 크게 보아도 19개나 된다.

하와이의 많은 섬을 다 합치면 경상북도와 경상남도를 합친 넓이와 비슷하다. 즉 각 섬은 4면이 바다여도, 내륙 역시 생각 보다 넓고, 다채로운 농산물, 이국적인 농촌의 정취를 자랑한다.

하와이주에 놀러가서 오아후섬 해변만 보는 것은 하와이매력의 5%만 보는 것이다.

하와이관광청은 모처럼 하와이주 내륙 농촌이 가진 아름다운 매력들을 한국민에게 소개했다.

10일 관광청에 따르면, 하와이 팜 투어는 하와이를 대표하는 초콜릿, 커피, 꿀 등의 음식을 농장에서 직접 재배 및 가공하는 전 과정을 보고, 시식과 시음할 수 있는 여행이다. 아울러 그들이 살아가는 삶은 모습을 공유하고 그들의 이야기를 들으며 하와의 색다른 매력을 접할수 있다.

하와이산 카카오는 강렬한 햇빛과 비옥한 화산 토양에서 자라 깊고 풍부한 풍미를 자랑한다. 오아후섬의 마노아 초콜릿과 로노하나 초콜릿, 카우아이섬의 리드게이트 팜 등에서는 카카오 재배지와 생산 과정을 견학하고, 초콜릿 제조 및 시식까지 함께하는 투어를 운영한다. 투어를 통해 하와이산 초콜릿의 특별함과 더불어, 전 세계 카카오 산업에 관한 흥미로운 이야기들도 배울 수 있다. 과거 세계 최대 사탕수수 생산지였던 하와이는 지금은 고품질 럼과 수제 맥주 생산지로 주목받고 있다.

코하나 럼은 사탕수수(하와이어로 ‘코’) 등 모든 재료가 하와이 생산으로 이루어진 럼 제조 과정을 따르며, 양조장과 증류소, 사탕수수 밭을 둘러보는 투어와 시음을 제공한다. 카우아이의 콜로아 럼 컴퍼니에서는 수상 경력의 럼으로 만든 칵테일을 매 시간마다 시음할 수 있다. 오아후의 하나코아 브루잉 컴퍼니는 맥주 제조 전 과정을 견학하고 시그니처 맥주를 시음하는 일정을 운영한다. 주류 시음 체험은 만 21세 이상만 참여 가능하다.

오아후섬의 카후쿠 농장에서는 아사이를 수확하고, 이를 활용한 아사이볼을 농장 내 카페에서 바로 맛볼 수 있다. 카후쿠 농장에서 제공하는 ‘그랜드 팜 투어’에서는 다양한 작물과 디저트를 체험할 수 있으며, ‘코코아 하우스’에서는 초콜릿과 바닐라빈이 들어간 시그니처 커피도 즐길 수 있다. 신선한 식재료와 함께 건강한 하와이 미식을 체험할 수 있는 일정이다.

오아후섬 노스쇼어의 하나이 하이브는 꿀벌 생태 보호와 양봉 교육을 접목한 체험 프로그램을 제공한다. 참가자는 양봉 도구를 직접 사용해보며 꿀 시식, 벌의 생태에 대한 교육을 받는다.

하와이주의 가장 큰섬 하와이섬(빅 아일랜드)에서 가장 큰 꿀 제조업체인 빅 아일랜드 비즈(Big Island Bees)에서는 1억 2000만 마리의 꿀벌이 있는 양봉장을 투어하며 여섯 가지 유기농 꿀을 시식한다.

빅아일랜드 꿀 박물관에서는 여왕벌 생태 및 꿀 채집 과정에 대한 설명도 해준다.

하와이섬(빅 아일랜드)의 코나 지역은 커피 재배에 최적의 조건을 갖춘 지역으로, ‘코나 커피벨트’로 불리는 커피 농장 지대가 형성되어 있다.

그린웰 팜스는 170년 역사를 지닌 대표적인 커피 농장으로, 2024년 ‘하와이 최고의 커피농장’으로 선정되기도 했다. 투어에서는 씨앗에서 한 잔의 커피가 되기까지의 전 과정을 직접 배워볼 수 있다.

마우이섬 오오팜에서는 업컨트리 마우이의 숲속 농장에서 커피 재배법과 농장 역사를 배우고, 다양한 프렌치 프레스 커피와 함께 팜 투 테이블 브런치를 즐기는 체험이 마련되어 있다.