한은, 시장상황 점검회의 개최 세계국채지수 편입은 긍정적 흐름

[헤럴드경제=홍태화 기자] 유상대 한국은행 부총재는 10일 “이번 추석 연휴 기간 중 국제금융시장이 대체로 안정적인 모습을 보였으나 미국 연방정부 셧다운 장기화 가능성, 주요국 재정 이슈 등 글로벌 리스크 요인이 다소 증대된 모습”이라고 밝혔다.

유 부총재는 이날 ‘시장상황 점검회의’를 열고 “국제금융시장에서는 미 연방정부 셧다운이 지속되는 가운데 일본 자민당 총재 선거 결과, 프랑스 정치 혼란, 주요 테크기업 실적개선 전망 등에 영향받으며 주요 가격변수가 대체로 소폭 등락했다”며 이같이 설명했다.

이어 “향후 미국 관세정책 관련 불확실성, 연준 금리인하 경로, 주요국 재정건전성 우려 등 대내외 불안 요인이 상존하는 만큼 경계감을 가지고 시장 상황을 면밀히 점검해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

다만, 한국 투자심리는 세계국채지수(WGBI) 편입 기대감에 따라 긍정적인 흐름이 이어질 수 있다고 봤다.

그는 “FTSE 러셀이 10월8일 한국 국채의 WGBI 편입을 재확인함에 따라 시장의 예측 가능성이 높아지면서 투자심리에 긍정적 역할을 할 것으로 기대된다”고 강조했다.

FTSE 러셀은 지난 8일 한국 국채의 WGBI 편입 일정이 내년 4월에 이뤄질 것이라고 발표했다. WGBI는 추종 자금만 최대 3조원 달러에 달하는 세계 최대 채권지수다.