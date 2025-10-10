[헤럴드경제=정윤희 기자] 추석연휴 기간 쉬어간 코스피가 10일 장 초반부터 상승세를 보이며 3600선을 넘어섰다.
한국거래소에 따르면, 9시2분 기준 코스피는 전장보다 57.65포인트(1.62%) 오른 3606.86에 거래되고 있다.
특히, 반도체 대장주인 삼성전자는 5.6% 오른 9만4000원에, SK하이닉스는 7.7% 상승한 42만6000원에 거래 중이다.
yuni@heraldcorp.com
입력 2025-10-10 09:07:54 수정 2025-10-10 09:39:41
[헤럴드경제=정윤희 기자] 추석연휴 기간 쉬어간 코스피가 10일 장 초반부터 상승세를 보이며 3600선을 넘어섰다.
한국거래소에 따르면, 9시2분 기준 코스피는 전장보다 57.65포인트(1.62%) 오른 3606.86에 거래되고 있다.
특히, 반도체 대장주인 삼성전자는 5.6% 오른 9만4000원에, SK하이닉스는 7.7% 상승한 42만6000원에 거래 중이다.
한은 “美 셧다운 장기화 등 글로벌 리스크 증대”
[헤럴드경제=홍태화 기자] 유상대 한국은행 부총재는 10일 “이번 추석 연휴 기간 중 국제금융시장이 대체로 안정적인 모습을 보였으나 미국 연방정부 셧다운 장기화 가능성, 주요국 재정 이슈 등 글로벌 리스크 요인이 다소 증대된 모습”이라고 밝혔다. 유 부총재는 이날 ‘시장상황 점검회의’를 열고 “국제금융시장에서는 미 연방정부 셧다운이 지속되는 가운데 일본 자
“얼마나 안 팔렸으면” 삼성 제쳤다, 난리더니…‘70만원’ 파격 인하
[헤럴드경제=박영훈 기자] 한국에선 하루 1대도 안 팔릴 정도로 존재감이 없는 모토로라 폴더블폰이 가격을 대폭 낮춘다. 기존 제품 및 삼성 폴더블폰 ‘갤럭시Z 플립7’과 비교해 70만원 가량 몸값을 낮춰 한국 시장에 출시한다. 모토로라는 가격을 무기로 올해 2분기 전 세계 폴더블폰 시장에서 삼성전자를 제치고 출하량 2위에 올라섰다. 중국 시장과 미국에서의 선전 때문이다. 그러나 한국에서는 모토로라 제품에 대한 선호도가 낮아 맥을 못 추고 있다. 7일 업계에 따르면 모토로라는 최신형 폴더블폰 ‘레이저 60’을 이르면 이달 중 한국 시장에 출시한다. 2년여 만에 폴더블폰 신제품을 국내 선보인다. 100만원대 달하는 미국 출시 가격보다도 낮은 80만원대 책정될 전망이다. 150만원대 달하는 삼성 ‘갤럭시Z 플립7’보다도 70만원이나 싸다. 모토로라는 중국으로 팔린 이후 한국 시장에 재진출 ‘쓴맛’을 톡톡히 보고 있다. 앞서 국내 출시한 폴더블폰 ‘레이저40 울트라’는 1년여 동안 국내에서
‘건설 일용직’ 김동성 “올림픽 금메달 연금 박탈”…이유 들어보니
[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 쇼트트랙 국가대표 선수 김동성이 올림픽 금메달을 따고도 연금 혜택을 받지 못하는 이유를 밝혔다. 연금 혜택이 박탈된 김동성은 2년 전부터 건설 현장에서 일해온 것으로 알려졌다. 김동성은 최근 유튜브 채널 ‘원마이크’에 ‘생활고, 차압 딱지…모든 걸 잃고 일용직 노동자가 된 김동성 부부’라는 제목의 영상을 통해 근황을 공개했다. 2년 전부터 일용직 일을 해왔다는 그는 “한때 많이 벌었던 건 사실이다. 한번 아픔을 겪고 모든 것을 다 주고 나왔다. 아무런 일을 할 수 없는 상황이 됐다”고 털어놨다. 김동성은 전처에게 지급해야 할 양육비가 밀린 탓에 일용직을 시작했다고 설명하며 “두 아이 아빠로서 끝까지 짊어지고 가야 할 책임”이라고 밝혔다. 김동성은 지난 1998년 나가노 올림픽에서 남자 1000m 금메달을 따며 얻은 연금 혜택은 이미 박탈당한 지 오래라고 했다. 올림픽 금메달리스트는 평생 월 100만원씩 연금을 받을 수 있다. 김동성은 첫 번째 결혼 후
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10