[헤럴드경제=정윤희 기자] 추석연휴 기간 쉬어간 코스피가 10일 장 초반부터 상승세를 보이며 3600선을 넘어섰다.

한국거래소에 따르면, 9시2분 기준 코스피는 전장보다 57.65포인트(1.62%) 오른 3606.86에 거래되고 있다.

특히, 반도체 대장주인 삼성전자는 5.6% 오른 9만4000원에, SK하이닉스는 7.7% 상승한 42만6000원에 거래 중이다.