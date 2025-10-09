코레일관광개발, 여행가는 가을 캠페인 관광공사 ‘여행 트렌드관’ 6개 테마 부응 철원트레킹,해남별미,영양숲,경주아트 등

[헤럴드경제=함영훈 기자] 코레일관광개발이 한국관광공사의 2025 ‘여행가는 가을’ 캠페인 중 ‘여행 트렌드관’을 통해, 올해 최신 여행 트렌드를 반영한 기차여행 상품을 최대 49% 할인가로 선보인다. 믿고 가는 공공부문의 파격세일 여행패키지이다.

총 6개의 올해 여행 트렌드(레포츠, 힐링, 예술, 지역축제, 로컬리즘, 미식여행)에 부합하는 여행 상품 23개(당일형 13개, 숙박형 10개)를 예약할 수 있다.

전 상품 선착순 마감되며, 여행일정은 10월부터 11월까지 분포돼 있다. 트렌드별 분류로 보다 선택하기 쉬워진 ‘맞춤 기차여행’을 즐길 수 있다.

액티브한 가을 레포츠 트렌드관은 ▷울진탐험! 숨겨진 비밀의 동굴과 바다모험(울진, 1박2일) ▷한 여울 따라 떠나는 철원 이야기(철원, 당일) ▷시원하게 상쾌하게 통쾌하게 청도야 간다!(청도, 1박2일) ▷동해바다에서 자유를 느껴봐 포항에서 느끼는 가을바다(포항, 1박2일) ▷스포츠의 재미와 맛도 살아있는 해남 별미투어(해남, 1박2일) 등의 여행 상품이 준비되어 있다.

휴식과 재충전이 필요한 여행객은 힐링 트렌드관에서 ▷쉼표가 필요한 당신께, 산골짜기 망경산사(영월, 당일) ▷파도따라 걷고 숲에서 머물다(태안, 1박2일) ▷붉게 물든 하루 노을 한 스푼 더해 부안 한 바퀴(부안, 1박2일) ▷자연순도 100% 숲여행 영양(영양, 1박2일) 상품을 선택하면 되겠다.

예술 트렌드관에는 ▷풍경은 예술이 된다, 보령에서 만나는 한 폭의 캔버스(보령, 당일) ▷느긋한 걸음으로 즐기는 아트투어(경주, 당일) 등 감성적인 가을 정취와 문화 체험을 동시에 만족시키는 상품들이 마련되어 있다.

지역 고유의 매력과 숨겨진 보석 같은 여행지를 소개하는 지역축제·로컬리즘 트렌드관에서는 ▷밤낮으로 꽃길만 걷는 하루, 세종식물원 투어(세종, 당일) ▷구미당기는 구미! 구미 라면페스티벌 x 교촌치킨 투어(구미, 당일) ▷이 정도면 로컬 판타지(평창, 당일) ▷소소하지만 확실한 재미 대전 로컬트립(대전, 당일) ▷우리 ‘얼 ’코올(酒)을 찾아서, 경주 술도가 여행(경주, 당일) ▷김치愛 빠지는 날, 평창고랭지김장축제(평창, 당일) ▷김치愛 물드는 날, 괴산김장축제(괴산, 당일) ▷만들고 걷고 맛보는 옥천 하루(옥천, 당일) 등 현지인만 아는 특별한 경험을 제공한다.

미식여행 트렌드관에는 로컬 푸드와 전통 맛집 탐방을 하는 ▷완주하길 잘했어! 느림의 맛 완주 맛기행(완주, 당일) ▷역사도 맛도 살아있는 해남 별미 투어(해남, 1박2일) ▷오늘은 장(醬) 보러갑니다, 순창 장류 미식 여행(담양·순창, 1박2일) 등으로 가을 제철 맛과 지역 특산품을 만나볼 수 있는 미식 여행이 준비되어 있다.

이들 트렌드관 상품은 당일 여행 4만 6500원부터, 1박2일 여행 13만 7000원부터 등 다양한 가격대로 구성되어 있으며, 교통편과 관광지 입장료 등 여행 비용이 포함된 올인원 패키지이다. 예약은 ‘여행가는 가을’ 또는 ‘코레일관광개발 여행몰’ 누리집에서 가능하다.