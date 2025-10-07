워커힐, 자연발효 늦추는 포장기술 개발…美 수출 물량 하루 만에 완판 조선호텔 2030년 매출 1000억 목표, 롯데도 글로벌 체인 기반 진출

[헤럴드경제=정주원 기자] 호텔들의 유통 사업인 ‘김치’가 꾸준히 인기를 얻으면서 국내를 넘어 해외로까지 뻗어나가고 있다.

7일 호텔업계에 따르면 워커힐 호텔앤리조트는 지난달 미국에 처음으로 ‘워커힐호텔 김치’ 7톤을 수출했다.

이번 수출 물량은 한인 거주 비율이 높은 미국 로스앤젤레스(LA)에 먼저 풀려 선적 물량의 절반이 사전 판매 하루 만에 소진됐다. 판매 개시 이후 총각김치는 전량이 팔려나갔다.

현지 고객들은 “한국에서 온 김치가 이렇게 덜 익어 도착한 것은 처음이다”, “익어가는 과정이 기대된다”는 반응을 보였다고 호텔 측은 전했다.

워커힐은 수출을 위해 2년여간에 걸쳐 자연 발효 속도를 늦출 수 있는 포장 기술을 개발했다. 미주지역과 같이 멀리 떨어진 곳의 소비자들에게도 갓 담근 듯한 신선한 맛을 그대로 전달할 수 있다는 점이 차별화된 경쟁력이라고 회사는 설명했다.

워커힐은 이달 2차 물량을 수출할 예정이며 미국 판매 지역을 차례대로 확대한다는 계획이다. 또 멕시코와 캐나다, 동남아시아 등으로도 수출국을 확대해 나갈 방침이다. 프리미엄 제품군 ‘수펙스(SUPEX) 김치’도 수출에 적합하도록 레시피 재개발 작업을 진행하고 있다.

워커힐은 호텔업계에서 가장 먼저 김치 사업에 뛰어들었다. 1989년 호텔업계 최초로 김치연구소를 설립한 뒤 1997년 수펙스 김치를, 2018년에 워커힐 김치를 각각 출시했다.

올해(1∼8월) 매출은 지난해보다 72% 증가했으며 매출 규모도 3년 전인 2023년과 비교해 세 배 가까이 불어났다. 워커힐 관계자는 “김치는 해외 거주 한인은 물론 K푸드에 관한 관심이 높아진 외국인들까지 관심을 보여 성장 가능성이 크다”며 “워커힐 김치와 수펙스 김치로 프리미엄과 대중 소비층을 동시에 겨냥할 것”이라고 했다.

조선호텔앤리조트는 오는 2030년 ‘조선호텔 김치’의 매출 1천억원 달성과 세계 시장 진출을 목표로 하고 있다. 내년 1월에는 직영공장을 확장 이전한다.

조선호텔 김치는 코로나19 유행 때 프리미엄 김치에 대한 수요가 늘면서 큰 폭의 성장세를 보인다. 전년 대비 매출은 2021년 60%, 2022년 21%, 2023년 42%, 지난해 11% 등 매년 두 자릿수 신장률을 이어오고 있다. 올해 매출도 지난해 대비 12%가량 증가했다.

조선호텔 관계자는 “한식에 대한 인기가 세계적으로 확대되고 카테고리도 세분되면서 외국인 고객도 김치에 대한 경험치가 과거보다 매우 높아졌다”며 “호텔 셰프의 레시피와 정성이 들어간 ‘프리미엄 김치’에 대한 해외 고객들의 수요는 꾸준히 늘 것으로 예상한다”고 말했다.

롯데호텔앤리조트는 내년부터 글로벌 체인을 거점으로 김치 수출에 나선다. 롯데호텔이 진출해 있는 일본·베트남·미국 등 6개국에 우선 김치를 수출하는 한편 롯데 계열사가 나가 있는 곳과 연계해 김치를 수출하는 방안도 검토하고 있다.

롯데호텔은 2013년과 2016년 두 차례 김치사업을 벌였다 접었고, 2023년 다시 사업을 재개했다. 후발주자이지만 올해 1∼9월 매출은 작년 한 해를 넘어서며 성장세를 보인다. 최근에는 가정간편식(HMR) ‘롯데호텔 김치찌개’를 내놨고, 볶음김치·김치찜 등 제품군을 강화할 방침이다.

롯데호텔 관계자는 “롯데호텔의 해외 체인을 거점으로 김치의 가치를 세계에 알리고 차별화된 품질을 글로벌 무대에서 선보일 예정”이라며 “호텔 브랜드에 대한 신뢰도와 청결, 세심한 이미지가 김치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 설명했다.