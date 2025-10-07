정부 내년도 국방예산 약 66조 편성…첨단무기 도입·집중투자 북한군 드론 관련한 경험, 기술 직접 습득 국군 최대 ‘위협요인’ 北 최근 전시회 통해 능동방어장치 탑재 전차 등 첨단장비 공개 軍 국군의 날 통해 육·해·공 등 ‘미래 전력의 비전’ 국민께 제시

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한이 러시아 군사 기술지원을 받으면서 첨단 무기들이 대거 등장한 가운데 이에 대응하기 위해 우리 군도 인공지능(AI) 무기체계 개발에 박차를 가하고 있다.

7일 국방부에 따르면 정부는 내년도 국방예산을 전년대비 대폭 늘어난(8.2%) 약 66조3000원을 편성해 첨단 무기체계 도입과 게임체인저가 될 AI, 드론, 로봇 등 첨단기술에 집중 투자할 방침이다.

특히 국방부는 미래 전장에 핵심 ‘게임체인저’로 꼽히는 AI, 드론과 관련한 현대전에 대비할 계획이다.

북한군이 우크라이나 전쟁에서 드론과 관련한 경험을 바탕으로 기술을 직접 습득한 것이 국군의 최대 ‘위협요인’으로 분석되고 있기 때문이다.

최근 방한한 미국 대니얼 드리스콜 육군성 장관도 한반도의 가장 큰 안보 위협으로 ‘드론’을 꼽으면서 향후 한반도에 첨단 무기체계를 추가로 배치할 계획이라고 밝혔다.

유용원 국민의힘 의원은 “북한은 우크라이나 전쟁에 참전해 4700여명의 사상자를 내고 얻은 ‘피의 교훈’을 적용한 각종 드론을 개발하고 있다”고 말했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 8월 특수작전훈련기지를 방문했을 때 등장한 북한 저격수들이 잡초더미로 위장한 길리슈트(Ghillie Suit)를 착용하고 있었던 것도 드론전을 경험한 영향으로 풀이된다.

길리슈트는 드론은 물론 열 영상 장비로도 식별이 어려운 것으로 알려졌다. 북한은 우크라이나에 처음 대규모 파병했을 당시 흰 눈이 쌓인 쿠르스크 개활지에서 무작정 돌격하다 우크라이나의 무인기 공격에 상당한 피해를 본 후 길리슈트의 중요성을 깨달은 것으로 보인다.

더욱이 북한군은 지난 4일 개최된 북한의 방위산업전시회 격인 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’에서는 스파이크 전술차량, 자동사격통제장비(RCWS) 탑재 자주박격포, 포탑 탑재 경전차급 기동포, 능동방어장치 탑재 신형 ‘천마’ 전차 등 첨단화한 지상장비들을 선보였다.

안규백 국방부 장관은 북한의 실전경험 축적을 언급하면서 “정부는 북러 군사협력 강화 동향을 예의주시하며, 북한군의 현대전 경험을 바탕으로 한 교리와 무기체계 발전 양상을 분석해 위협을 재평가하는 등 이에 대한 대비태세를 확립하고 능력을 보강해 나갈 것”이라고 강조했다.

이에 국방부는 첨단 과학기술·장비 활용과 복무여건 개선으로 군의 역량을 키우고, 예비전력 정예화와 민·군 협력을 확대해 흔들림 없는 대비태세를 유지하겠다는 구상이다.

우리 군은 지난 1일 국군의 날을 통해 ‘미래 전력의 비전’을 국민들에게 제시한 바 있다.

특히 저피탐 무인편대기, 다목적스텔스무인기 등 AI 기술이 적용된 신형 무인 전투체계들과 곧 핵심 전력으로 배치될 유무인 복합 무기체계들도 대중에게 대거 공개됐다.

지상에서는 다족보행 로봇이 차세대 전장에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

다족보행 로봇은 험준한 지형과 계단, 장애물을 자유자재로 넘나들며 정찰 임무를 수행하는 차세대 지상 플랫폼으로 시속 4㎞ 이상의 속도로 이동하면서 20㎝ 이상 계단 등 수직 장애물도 극복할 수 있다.

기존의 궤도차량이나 바퀴차량으로는 접근 불가능했던 전장 환경에서도 안정적인 기동력을 발휘할 것으로 기대된다.

향후 다중 무인 지상 차량(UGV), 드론 등과 함께 자율주행과 임무실행이 가능할 것으로 예상된다.

하늘에선 무인 항공기기 들이 전장을 지배할 것으로 예측된다.

이번에 공개된 ‘소총사격드론’은 AI 기반 표적 인식과 자동 조준 시스템을 탑재해 인명 손실을 최소화하면서도 효과적인 제압 작전을 수행할 수 있다.

최대 9㎏ 이상 무게의 소총을 탑재하고 20분가량 500m 상공을 최대 시속 80㎞로 비행(임무 속도는 시속 40㎞)할 수 있다. 특히 도심지나 민간인 밀집 지역에서의 정밀 작전에 획기적인 변화를 가져올 것으로 전망된다.

저피탐 무인편대기는 스텔스 능력을 통해 레이더 탐지 가능성을 최소화 할 수 있다. 유인기와 함께 감시·정찰, 공격, 전자전 임무를 수행하는 전천후 전략자산이다.

저피탐 무인 편대기는 국내 유·무인 복합 항공 체계 첫 실증 사례로 상징적 의미를 갖고 있다. 향후 체계개발 단계를 거쳐 저피탐 무인 편대기는 유인 전투기와 복합 편대를 구성해 미래 항공 작전 분야에서 혁신적 변화를 가져올 것으로 기대된다.

마지막으로 수중 영역에서는 수중자율기뢰탐색체(AUV)와 대형 무인잠수정이 주목받을 것으로 보인다.

AUV는 기뢰 탐지와 제거 임무를 자율적으로 수행해 해군 함정의 안전한 항해로를 확보하는 역할을 담당한다.

대형 무인잠수정은 장거리 정찰과 감시 임무는 물론, 필요시 타격 임무까지 수행할 수 있는 다목적 플랫폼으로 개발되고 있다.