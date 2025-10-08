中물량공세에 美 보조금 조기 종료 여진 지속 K-배터리, 신기술 개발·포트폴리오 확대 맞대응 “직접환급형 세액공제 절실” 정부 지원사격 필요 LG엔솔, 연휴 이후 필수인력 조지아 출장 재개

[헤럴드경제=양대근 기자] 중국발 물량 공세 확대와 전기차 캐즘(대중화 전 일시적 침체기) 지속, 미국 도널드 트럼프 행정부의 관세 압박과 이민당국의 대규모 단속 사태 등으로 K-배터리 기업들의 복합위기가 계속 가중되고 있다.

여기에 오는 2032년까지 유지 예정이었던 미국 측의 전기차 세액공제가 지난달 30일(현지시간) 조기 종료된 점도 내부적인 위기감을 가중시키는 모습이다.

국내 배터리 기업들은 신기술 개발과 에너지저장장치(ESS) 등 포트폴리오 다각화 등의 대책으로 이같은 파고를 해쳐나가고 있다. 다만 중국 정부의 전폭 지원을 받고 있는 ‘배터리 공룡’들과 직접 경쟁하려면 우리 역시 “정부와 국회의 전폭적인 지원이 어느 때보다 절실하다”는 업계 내부의 호소가 이어진다.

8일 에너지 전문 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 세계 1위 배터리 기업인 중국 CATL의 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율은 2021년 33%에서 지난해 37.9%로 상승했다. 반면 한국을 대표하는 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 점유율은 같은 기간 30.2%에서 18.4%로 떨어졌다. 이러한 격차가 올해 더 벌어질 수 있다는 지적도 나온다.

지난달 23일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 ‘글로벌 배터리 시장 변화와 K-배터리 산업 경쟁력 확보를 위한 토론회’에서도 현 상황에 대한 학계와 주요 전문가들의 진단이 이어졌다.

발제를 맡은 김세호 LG경영연구원 수석연구위원은 K-배터리 산업이 중국의 글로벌 공급과잉에 따른 가격경쟁 심화로 도전적인 상황에 직면했다고 분석했다.

실제로 중국은 ‘중국제조 2025’, ‘NEV 보조금’, ‘산업제한 및 우대 목록’ 등으로 한국의 수십 배에 달하는 정부보조금 지급을 통해 자국 기업이 원자재를 저가로 수급하고 있다. 여기에 대량설비 구축 등까지 정부 전폭 지원을 통해 공급망 안정성과 가격경쟁력을 확보한 것으로 분석된다.

김 연구위원은 “배터리 산업의 경쟁은 기업 경쟁에서 국가 시스템 경쟁으로 패러다임이 변모했다”며 “한국은 경쟁국 대비 비싼 전력요금과 자원부족 등으로 기업의 생산환경이 구조적으로 열위에 놓여있고, 전기차·ESS 등 수요를 견인할 보조금 정책도 부족해 힘든 시기를 보내고 있다”고 진단했다. 이어 “한국 배터리 기업이 글로벌 시장에서 동등한 조건으로 경쟁하기 위해서는 파격적인 정책지원이 절실하다”고 밝혔다.

위기를 타개하기 위해 현재 K-배터리 3사는 ‘꿈의 배터리’로 불리는 전고체 배터리 등 신기술·혁신제품 개발에 총력을 기울이고 있다.

일례로 SK온은 지난달 16일 대전 미래기술원 내에 전고체 배터리의 파일럿 플랜트를 준공하고, 오는 2029년까지 전고체 배터리 상용화 계획을 공개했다. 이는 기존 목표였던 2030년보다 1년 앞당긴 것이다.

전기차(EV) 수요 둔화에 따른 대안으로 ESS 시장에 대한 포트폴리오 확대도 빨라지고 있다. ESS는 글로벌 인공지능(AI) 산업 확산으로 인한 데이터 센터 전력 수요 폭증과 맞물려 시장이 급성장하는 중이다.

SNE리서치는 지난 2023년 185GWh였던 글로벌 ESS의 수요가 오는 2035년에는 이보다 6배 이상 늘어날 것이라고 전망한다. LG에너지솔루션과 삼성SDI 역시 지난달 라스베이거스에서 열린 북미 최대 청정에너지 전시회 ‘RE+ 2025’에서 ESS 신제품을 잇따라 공개하며 시장 공략에 속도를 내고 있다.

이같은 기업들의 위기 극복 노력과 더불어 정부 지원책이 뒷받침 역시 필수불가결하다는 지적도 이어지고 있다.

대표적인 정책 지원으로 ‘직접환급형 세액공제’ 도입이 시급하다는 지적이 이어진다. 법무법인 율촌의 안정혜 변호사는 지난달 국회 토론회에서 “국가 간 배터리 생산시설 및 공급망 내재화 경쟁이 심화하고 있고, 기업에는 큰 초기 투자 비용과 높은 원자재 가격 변동성, 인건비·전력비·토지환경 규제 비용 등의 간접비가 큰 부담으로 작용하고 있어 직접환급형 세액공제 도입이 반드시 필요하다”고 언급했다.

안 변호사는 “미국·캐나다·EU(유럽연합)·중국 등 다수 국가가 유사 제도를 이미 운용 중”이라며 “직접환급형 세액공제는 단순보조금보다 훨씬 효과적인 제도로 기업은 투자 계획 수립 시 명확한 투자자본수익률(ROI) 계산을 통해 장기계약에 기반한 투자유치 및 프로젝트 파이낸싱을 기획할 수 있다”고 덧붙였다.

특히 그는 “정부도 기업의 생산·투자 등 일정 조건 충족 시에만 환급하면 되기 때문에 단순보조금보다 높은 정책 효과를 기대할 수 있고, 실적 발생 이후 환급되므로 선지급 형태인 보조금보다 재정 부담 예측이 용이하다는 장점이 있다”고 강조했다.

이날 토론회에 참석한 배터리 기업들도 “국내 기업들이 적자 누적 등으로 인해 세액공제 혜택조차 충분히 누리지 못하고 있어 심각한 위기에 직면한 상황”이라고 호소했다. 직접환급형 세액공제나 3자 양도, 크레딧(Credit) 활용 등 실질적인 제도 마련이 시급하는 입장이다. 이를 통해 기업이 국내 재투자와 연구개발을 지속할 수 있도록 국회와 정부의 적극적인 지원이 필요하다는 것이다.

박태성 한국배터리협회 상근부회장은 “대미 수출 관세 부담이 이어질 경우 제조원가 상승과 수출 경쟁력 약화가 우려되는 만큼, 국내생산촉진세액공제와 직접환급형세액공제 등 조특법 개정안이 이번 정기국회에서 차질 없이 통과되는 것이 무엇보다 중요하다”며 “ESS 중앙계약시장 입찰 시 국내생산 요건 강화 등 정부 지원을 요청하며, 현재 진행 중인 대미 배터리 투자 프로젝트가 차질을 빚지 않도록 미국 비자 제도의 신속한 개선을 요망한다”고 밝혔다.

한편 LG에너지솔루션은 지난 2일 미국 조지아주에서 발생한 배터리셀 공장 한국 근로자 대규모 구금 사태가 발생한 지 한 달여 만에 미국 출장을 재개한다고 밝혔다. 이를 위해 추석 연휴 이후부터 필수 인력 중심의 미국 출장을 단계적으로 재개할 계획이다.

LG에너지솔루션 측은 “한미 워킹그룹 회의에서 단기 상용(B-1) 비자, 전자여행허가(ESTA) 소지자가 미국 공장에서 장비의 설치·점검·보수 활동이 가능하다는 것을 확인함에 단계적 출장 재개 결정을 내렸다”며 “안전한 출장 환경을 구축하고, 고객과의 신뢰를 지키기 위해 미국 내 공장 건설 및 운영 정상화에 최선을 다할 것”이라고 말했다.