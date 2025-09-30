[헤럴드경제=김광우 기자] “한우도 아닌 버섯이 1kg에 100만원”

소나무 숲속 ‘버섯의 왕’. 그렇지 않아도 귀한 식재료인 ‘송이버섯’의 수확량이 줄어들며 가격이 천정부지로 치솟았다.

원인은 폭염, 가뭄 등 극단적인 기후변화. 올해는 역대 최악의 산불 등 기후재난까지 겹치며 송이버섯의 서식 환경이 크게 파괴됐다.

이에 한때 1kg에 30~50만원대까지 내려갔던 특상품 송이버섯 가격은 현재 100만원대를 훌쩍 넘어섰다. 최상급 한우와 비교해서도 10배가량 높은 가격이다.

문제는 이같은 ‘품귀’ 현상이 앞으로도 지속될 수 있다는 것. 올해와 같은 극단적 이상기후와 기후재난 발생 등이 점차 일상화되고 있기 때문이다.

올해 산림청은 기후변화와 산불, 가뭄 피해 등으로 인해 올해 송이버섯의 생산량이 줄어들 것으로 예상된다고 작황 전망을 밝혔다. 이는 지난해에 이은 ‘흉작’ 소식. 지난해에도 폭염 등 기후 영향으로 송이버섯 생산량이 감소한 바 있다.

실제 산림조합중앙회에 따르면 강원도 양양에서는 지난 27일 올해 처음으로 송이버섯 경매가 열렸다. 통상 9월 초부터 수확이 시작돼 경매가 진행되지만, 갈수록 시기가 늦춰지고 있다. 경매가 이뤄질 수 있을 만큼의 양이 수확되지 않았기 때문.

이에 가격 또한 천정부지로 치솟았다. 지난 28일 양양속초산림조합에서 열린 양양송이 공판에서 1등급 기준 1kg이 120만원에 거래됐다. 이에 지난해 기록한 역대 최고가(111만원)을 1년 만에 경신했다. 인제군 등 여타 지역에서도 송이버섯 가격은 1kg에 100만원대를 넘어섰다.

이는 급격히 송이버섯 생산량이 줄어든 결과. 실제 최근 몇 년간 송이버섯 수확량은 줄어드는 경향을 보인다. 산림조합의 송이버섯 공판 물량은 2020년 124톤에서 지난해 78톤으로 37% 이상 감소한 것으로 나타났다.

송이버섯은 가을철 짧은 시기에 자연 채취를 통해서만 수확된다. 이에 해당연도 기후에 따라 생산량이 크게 좌우된다. 하지만 100만원대를 넘어설 정도로 수확이 줄어든 사례는 드물다. 불과 2010년대까지만 하더라도, 특상품 송이버섯 가격은 통상 1kg에 50만원대 미만 수준이었다.

가장 큰 생산량 감소 원인은 기온 상승. 송이버섯은 더위가 가신 뒤, 기온이 15~20도 내외로 서늘해져야 발생한다. 토양의 수분도 일정 수준이 유지돼야 한다. 하지만 지난해에 이어 올해도 여름철 폭염이 거세지며, 쉽게 기온은 낮아지지 않았다.

이상 고온으로 인한 소나무 고사 또한 송이버섯 수확량 감소의 직접적인 원인이다. 특히 겨울철에 발생하는 이상고온 현상이 주범. 겨울이 오면 소나무는 에너지를 아끼기 위해 광합성 등 생리적 활동을 둔화시킨다. 하지만 이상 고온 현상으로 에너지 소비는 줄지 않으며 생존 가능성이 줄어든다.

강원도 산지에는 ‘가뭄’의 영향도 크게 작용했다. 지난달 강릉에서는 낮은 강수량으로 식수원인 오봉저수지가 마르며, 저수율이 10%대까지 낮아지는 ‘최악의 가뭄 사태’가 발생했다. 이같은 상황은 단순 강릉 지역에만 머무르지 않았다.

기상청 수문기상 가뭄정보 시스템에 의하면 지난해 상반기 강원 영동지방의 누적 강수량은 286.3mm로 통계 집계가 시작된 1973년 이후로 가장 낮았다. 길어진 폭염과 함께 땅이 마르며 송이버섯이 생성될 환경이 조성되지 않은 셈이다.

또 다른 산지인 경북 지역에는 ‘산불’의 여파로 인해 송이버섯의 씨가 말랐다. 올해 봄 역대 최대 규모로 발생한 산불의 피해 지역과 송이버섯 산지가 겹친 것. 산림청 또한 송이버섯 최대 산지인 영덕과 안동 등 경북지역의 대형 산불 피해로 생산량 감소가 불가피하다고 전망했다.

송이버섯은 자연 상태의 소나무 숲에서만 자란다. 산불이 발생할 경우, 생성의 기반이 되는 소나무는 물론, 토양 구조까지 파괴되며, 버섯 균사체가 살아남기 힘든 환경이 조성된다. 더욱이 산불 피해 지역의 경우 나무가 회복되기까지 수년간 다시 버섯 발생이 나타나지 않는다.

그야말로 송이버섯의 ‘멸종 위기’. 지금과 같은 이상기후 발생이 이어진다면, 송이버섯의 생산량 또한 지속 감소할 전망이다. 송이버섯 공급이 어려워지는 데 더해, 관련 사업에 종사하는 임가의 피해 또한 극심해질 수밖에 없다는 것.

이에 산림청은 송이버섯을 대체할 수 있는 유망작물을 재배할 수 있도록 하는 등의 송이 대체 작물조성 사업을 추진하고 있다. 올해 또한 326억원을 추경 예산에 반영해 지원에 나섰다. 송이버섯 종자를 활용한 인공재배 연구 또한 지속되고 있다.

산림청 관계자는 “올해는 대형산불과 가뭄 등으로 송이 생산 임가의 시름이 깊은 해”라며 “이른 시일 내에 임가의 소득이 안정화될 수 있도록 다양한 송이 연구와 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편 해외에서도 송이버섯 서식지 파괴 사례가 꾸준히 보고되고 있다. 세계 송이버섯 생산량 1위 국가였던 일본 또한 기온 상승으로 인해 서식지 감소 문제를 겪고 있다. 중국 남부 지역에서도 이상 고온으로 인해 지난 2022년 생산량이 1년 만에 90% 이상 줄어드는 사례가 발생했다.