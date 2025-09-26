[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 10월부터 지류형 부천사랑상품권을 새롭게 발행한다.

이번 상품권은 축제와 관광 활성화를 통해 지역경제에 선순환 구조를 만들고 소상공인의 매출 증대를 도모하기 위해 마련됐다.

지류형 상품권은 카드형인 부천페이와 달리 별도 카드 발급 절차 없이 관외 방문객도 상품권을 받아 편리하게 사용할 수 있는 장점이 있다.

첫 발행은 10월 개장을 앞둔 야간 체험명소‘부천 루미나래’에서 진행된다.

입장권 구매자에게는 일부 금액을 지류형 상품권으로 환급해 주며 해당 상품권은 전통시장, 골목상점가 부천시 내 지류형가맹점에서 사용할 수 있다.

현재 부천사랑상품권(지류) 가맹점은 약 1200곳이며 추가 모집을 통해 시민과 관광객이 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 확대할 계획이다. 가맹점 목록은 부천시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

조용익 부천시장은 “지류형 상품권 발행은 지역 상권 매출 증대와 소비 촉진 등 지역경제 선순환의 견인차가 될 것”이라고 말했다.