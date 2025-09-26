[헤럴드경제=김성훈 기자] 윤석열 전 대통령이 수척해진 모습으로 85일만에 법정에 나타났다. 내란 특별검사팀이 추가 기소한 사건의 첫 정식 재판에 출석한 것이다.

서울중앙지법 형사합의35부(부장 백대현)는 이날 오전 10시 15분 윤 전 대통령의 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의 등 사건의 첫 공판기일을 열었다.

서울구치소에 수감 중인 윤 전 대통령도 이날 오전 8시께 구치소를 나와 공판에 출석했다. 이전보다 살이 빠져 수척해진 얼굴이었고, 머리카락은 하얗게 센 상태였다. 남색 정장 차림에 넥타이는 매지 않았으며, 왼쪽 가슴에는 수용번호 ‘3617’이 적힌 배지를 찼다. 구치소에서 법원으로 이동하는 과정에서는 수갑과 포승줄을 한 것으로 알려졌지만, 법정에 들어설 때는 모두 푼 상태였다.

그가 자신의 재판에 출석한 것은 85일 만이며, 7월 10일 재구속된 이후로는 처음이다. 그가 마지막으로 출석했던 것은 지난 7월 3일 내란 우두머리 혐의 공판이었으며, 당시에는 석방된 상태였다. 이후 특검팀에 의해 재구속된 뒤에는 건강상 이유로 기존 내란 재판에는 11차례 연속 불출석했다.

공판이 시작되고 재판장이 당사자 신원을 확인하는 인정신문에서 생년월일과 주소를 묻자 윤 전 대통령은 “1960년 12월 8일, 아크로비스타 ○○호”라고 답했다. 배심원이 유무죄를 판단하는 국민참여재판은 희망하지 않는다고 밝혔다.

재판부는 이날 법정 촬영을 허가했다. 이에 본격적인 재판 시작 전 1분 가량 촬영이 이뤄졌다. 재판 과정은 중계도 허용돼 재판을 마친 후 개인정보 비식별화 과정 등을 거쳐 인터넷에 재판 영상이 공개될 예정이다. 선고가 아닌 하급심 재판 진행 과정이 중계되는 건 이번이 처음이다. 앞서 박근혜·이명박 전 대통령의 형사재판 선고가 생중계된 바 있다.

윤 전 대통령은 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방)을 청구했다. 이에 재판부는 공판 종료 후 관련 심문을 진행해 보석 여부를 판단할 계획이다.

윤 전 대통령은 체포영장 집행을 방해한 혐의, 비상계엄 선포 전 국무회의에 참석하지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의·의결권을 침해한 혐의, 계엄선포문을 사후 작성·폐기한 혐의 등을 받고 있다.