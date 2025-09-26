“왜 하필 이걸 버려?” 방송사 ‘망연자실’…망할 줄 알았더니, 넷플릭스 1위 시끌

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “전혀 기대 안 했는데, 넷플릭스 1위” 넷플릭스가 지난 12일 공개한 시리즈 ‘은중과 상연’이 시청자들의 입소문을 타면서 넷플릭스 1위에 올랐다. 20일 넷플릭스 한국 시리즈 부문에서 ‘은중과 상연’이 대작들을 제치고 1위에 올라섰다. 해외 9개국에서도 톱10안에 이름을 올렸다. 방송사, OTT 업계에선 ‘은중과 상연’ 흥행을 힘들 것으로 보고, 관심을 보이지 않았다. 친구 간의 로맨스를 담은 작품이 흥행한 예가 거의 없기 때문이다. 넷플릭스가 아니었으면 탄생하기 힘든 작품이라는 게 업계 관계자들의 설명이다. 월 이용자가 1400만명이 넘는 강력한 플랫폼과 콘텐츠에 대한 과감한 투자가 ‘넷플릭스 천하’를 가속화 시키고 있다. ‘은중과 상연’은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 매 순간 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하는 감정을 오가는 은중(김고은)과 상연(박지현)의 서사를 그렸다. ‘은중과 상연’은 두