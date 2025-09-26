우리 군은 26일 백령도 서북방 일대에서 북한 상선 1척이 NLL을 침범해 경고방송과 경고사격을 실시했다. [헤럴드경제]
[헤럴드경제=정윤희 기자] 26일 코스피가 장중 2%대 하락하며 3400선 아래로 후퇴했다.

한국거래소에 따르면, 이날 오전 11시2분 기준 코스피는 전장보다 74.04포인트(2.13%) 떨어진 3397.07을 나타냈다. 코스피가 3400선 아래로 내려간 것은 9거래일 만이다.

같은 시간 코스닥은 13.89포인트 떨어진 838.59다.


