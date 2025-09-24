주한외국상의 간담회…노란봉투법에 우려에 “외투기업 지원 적극 추진”

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상자원부는 24일 서울 종로 포시즌스 호텔에서 김정관 장관 주재로 주한외국상의 회장단 간담회를 열었다고 밝혔다.

간담회에는 미국, 유럽, 독일, 프랑스, 일본, 중국, 영국의 7개 상의가 참여했다.

이들은 ‘노란봉투법’ 관련 조항을 포함해 최근 통과된 노조법에 대해 우려를 표명하고, 산업현장에 미치는 영향이 최소화하도록 보완책을 마련해달라고 요청했다.

김 장관은 외국인 투자 기업 등의 의견을 적극 수렴해 노동부를 포함한 관계부처와 합리적인 대안을 마련해나가겠다고 답했다.

이어 “산업부는 외국인 투자 인센티브 지원 강화, 글로벌 스탠다드에 부합하는 외국인 투자 환경 개선, 외투기업 연구개발(R&D) 예산 확대 등 외투기업을 위한 지원 대책을 적극 추진해나가겠다”고 밝혔다.

그러면서 “인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단산업 분야에 대한 외투기업의 투자를 확대해 달라”고 당부했다.

이번 간담회는 김 장관 취임 후 첫 외국 상의와의 간담회로, 한국에 투자한 외국 기업들의 현장 애로 사항을 직접 듣고 소통하고자 마련됐다.