JTBC ‘사건반장’서 20대 후반 선배 사원 토로

[헤럴드경제=한지숙 기자] Z세대(1990년대 중후반부터 2010년대 초반 태생)의 문해력 논란이 끊아지 않는 가운데 ‘금일(今日)’, ‘금주(今週)’의 뜻을 모르는 신입 직원이 선배의 지적에 자존심이 상한 나머지 사표까지 제출한 사연이 전해졌다. 사직서는 신입 직원의 부모가 대신 회사로 와서 전달했다고 한다.

24일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 전날 방송에서 직장 생활 7년 차에 20대 후반 여성이라고 자신을 소개한 A 씨는 “얼마 전 회사에 20대 초반 후배가 들어왔다. 후배가 종종 실수해도 저의 신입 시절이 생각나서 꾸짖기보다는 다독여 줬다. 그런데 그게 독이 됐나 보다”라고 운을 뗐다.

A 씨에 따르면 며칠 전 회식을 위해 팀원들에게 ‘금주에 행사가 있으니 7시까지 참석하라’는 단체 문자를 보내야 했다. A 씨는 후배에게 문자 보내는 법을 알려주고 있었다.

그런데 대뜸 후배는 “회사에서 술 먹고 일하는 사람이 있냐”고 물었다. 술을 마시지 않는다는 뜻의 금주(禁酒)로 오인한 것이었다.

황당한 A 씨는 “너 금일은 뭔지 아냐”고 물었고, 후배는 당당하게 “금요일”이라고 대답했다. A 씨는 그런 후배를 붙잡고 ‘금주’ ‘금일 ’익일‘ ’명일‘ ’명월‘ 등의 단어들을 인터넷에 검색해 가며 알려줬다.

지나가다 그 모습을 본 부장은 “일한 지 한 달이 다 돼 가는데 아직도 그걸 모르냐”라면서 한 소리 했다.

더욱 황당한 일은 그 뒤에 벌어졌다. 퇴근 후 후배의 어머니에게서 전화가 걸려 왔다. 어머니는 “사람들 앞에서 우리 애 기를 죽여야 속이 시원하냐. 상처받은 거 어떻게 책임질 거냐”라며 화를 냈다.

A 씨는 “알고 보니 부장님에게도 전화해서 따지셨더라. 결국 그 다음 날 후배 어머니가 직접 회사에 찾아와서 사표까지 내고 갔다”며 “진짜 어이가 없더라. 제가 그렇게 잘못한 거냐”라고 물었다.

사연을 들은 박지훈 변호사는 “기본적인 것 아닌가. 약간의 정성만 있다면 충분히 알 수 있는데 그것조차 없는 상황이다. 사회생활을 할 준비가 안 돼 있는 게 아닌가. 어머니와 신입 직원의 문제라고 판단한다”라고 말했다.

박상희 심리학 교수는 “어떻게 20대 초반에 세상의 모든 걸 알겠나. 모를 수 있지만 선배가 가르쳐주면 배우는 자세로 배워야 하는데 기분 나빠하고, 엄마한테 ‘쪼르르’ 얘기하고 엄마는 부장님한테 따지고 그래서 사표를 내고 이건 사회생활을 안 하겠다는 것밖에 안된다. 최소한 사표는 자기가 와서 내야죠”라고 말하며 실소를 감추지 못했다.