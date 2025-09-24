지난해 전체 ETF(레버리지 제외) 중 1위 최근 3개월 30% 넘는 수익률 기록

[헤럴드경제=정윤희 기자]삼성자산운용은 ‘KODEX 미국서학개미’ 상장지수펀드(ETF)가 9월 들어 개인 순매수 145억원을 기록했다고 24일 밝혔다.

시장의 변동성 속에서도 미국 증시의 상승 모멘텀을 놓치지 않으려는 ‘스마트한 서학개미’들의 투자 심리가 반영됐다는 것이 회사의 분석이다. 특히 KODEX 미국서학개미는 지난해 수익률 98.6%를 기록해 국내 상장 ETF(레버리지 제외) 중 수익률 1등을 차지했다.

해당 ETF는 미국 뉴욕거래소, 나스닥 거래소에 상장된 종목들 중에 한국예탁결제원 보관금액 상위 25개 기업을 매월 보관금액 기준으로 가중해 편입비중을 정하는 방식으로 포트폴리오를 구성한다. 국내 개인투자자들이 실제로 보유하고 있는 종목을 매월 보유 금액 비중대로 편입하는 ‘서학개미 맞춤형 포트폴리오’인 셈이다.

포트폴리오 구성을 살펴보면 여전히 서학개미의 최애픽은 테슬라, 엔비디아로, 펀드에서 각각 22.44%, 18.19%를 차지하고 있다. 다음으로는 애플, 마이크로소프트, 구글 등 빅테크 기업들이 포진됐다. 지난해 말과 비교하면 팔란티어, 아이언큐의 비중이 크게 올랐으며, 올해 신규 편입된 종목은 코인베이스, 써클, 로켓랩, 비트마인 등이다.

이러한 독특한 전략은 곧 성과로 이어졌다. 연초 미국 증시 조정장으로 인해 수익률이 떨어졌지만, 미국 증시가 최근 다시 상승 흐름을 타면서 지난 1개월간 19.01%, 3개월간 30.55%, 6개월 52.27%, 1년 80.27%, 연초 이후 20.99% 수익률을 기록했다. 미국장이 큰폭으로 조정받았던 올해 4월 저점 대비는 약 70% 라는 높은 수익률을 기록했다.

이준재 삼성자산운용 매니저는 ”투자관련 정보가 많아지고 미국주식 직구투자금액이 사상 최대치를 경신하고 있는 상황이지만 한편으로는 기회 상실 우려(FOMO)를 경험하고 있는 투자자들도 많아지고 있는 것 같다”며 “미국 대표지수 외에도 KODEX 미국서학개미 ETF를 일부 편입하면 더 높은 수익률을 기대할 수 있을 것”이라고 말했다.