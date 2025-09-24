22일부터 26일까지 육군항공학교서 진행 운용자 과정 확대 검토, 맞춤형 교육 지원

[헤럴드경제=전현건 기자] 육군 국제과정(K-AIC)에 ‘수리온’ 정비 교육이 처음으로 개설됐다.

육군은 이라크 정비사들을 대상으로 수리온 정비와 운용에 관한 노하우를 전수하는 모습을 공개했다고 24일 밝혔다.

이번 교육은 이라크 수리온 수출계약에 따라 한국항공우주산업(KAI)이 이라크 내무부 소속 항공·정비 관계자들에게 수리온 정비와 운용에 관한 노하우를 교육하게 되면서 시작됐다.

육군은 KAI 요청에 따라 실습용 항공기와 전문인력, 정비 노하우를 갖춘 육군항공학교에서 교육생들에 대한 실습교육을 지원하고 있다.

KAI는 실습교육에 앞서 7월 10일부터 이달 19일까지 10주 동안 이론교육을 진행한 바 있다.

지난 22일부터 26일까지 진행되는 육군 국제과정에 참가한 교육생들은 이라크 내무부 소속 공무원 12명으로, 평균 10년 이상의 헬기 정비 경험을 갖춘 숙련자들이다.

우선 김득봉 육군항공학교장이 주관한 입소식과 간담회를 시작으로 본격적인 실습이 진행됐다.

육군은 이라크 정비사들의 요구에 맞춰 기체계통·엔진계통·동력전달계통으로 과목을 편성해 교육했다.

메인로터 제거·장착, 엔진 제거·장착, 주륜 타이어 제거·장착 등이 핵심 과제로 선정돼 실습이 진행 중이다.

육군은 원활한 교육이 이루어질 수 있도록 실습용 수리온 2대를 투입하고 교육생을 6명 1개 조로 편성해 실습시간을 부여했다.

또 책임교관 6명과 현직 수리온 정비사 4명을 투입해 교육생들의 원활한 실습을 돕고 있다.

교육에 참여한 무아마르 마지드 하미드 엔지니어부장은 “수리온 정비 이해도가 향상될 수 있도록 철저하게 교육을 준비해준 한국군에 감사하다”며 “귀국한 뒤에 여기서 체득한 정비 노하우를 토대로 수리온이 잘 운용될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 소감을 밝혔다.

우무성 육군항공학교 정비교관은 “외국 정비사들에게 수리온 정비 기술을 교육하면서 책임감과 우리 장비 우수성에 대한 자부심을 함께 느꼈다”며 “교육생들이 수리온 우수성을 알아갈 수 있도록 최선을 다해 교육할 것”이라고 말했다.

한편 육군은 이번에 실시한 수리온 정비 과정을 운용자 과정까지 확대하는 방안을 검토하고 있다.

또 국산 무기와 장비를 구매 예정이거나 잠재력이 있는 방산 협력국을 대상으로 맞춤형 교육을 적극 지원할 방침이다.