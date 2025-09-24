[헤럴드경제=김성훈 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 부친 에롤 머스크(79·이하 에롤)가 의붓딸과 자녀들을 상대로 성폭력과 학대를 저질러왔다는 의혹이 공개됐다.

23일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 에롤은 1993년 이후 의붓딸과 친자녀 5명을 성적으로 학대했다는 고발을 당했으며, 가족들은 머스크에게 도움을 요청했다고 한다.

1993년 당시 4세였던 에롤의 의붓딸이 “아버지가 집에서 나를 만졌다”고 친척들에게 말하면서 성폭력 의혹이 처음으로 불거졌다.

이후 가족 일부가 ‘에롤이 그의 두 딸과 의붓아들 한 명을 성적으로 학대했다’고 고발했다.

1993년 성추행을 알린 에롤의 의붓딸은 세월이 흐른 뒤 “20대 때 그와의 사이에서 아이를 낳았다”고 밝혔다.

2023년에도 당시 5살이었던 에롤의 아들이 “아버지가 내 엉덩이를 만졌다”고 말해 가족 구성원들과 사회복지사가 개입을 시도했다.

다만 에롤은 그동안 어떤 범죄로도 유죄 판결을 받지는 않았다.

에롤은 NYT 측에 “모두 거짓이며 극도로 터무니없다”고 반박했다. 가족 구성원들이 아이들에게 거짓말을 하도록 부추겨 꾸며낸 얘기로, 머스크에게서 돈을 받아내려는 목적이 있다는 것이다.

다만 에롤은 2022년 영국 타블로이드 더 선과의 인터뷰에서 의붓딸인 야나 베주이덴훗(38)과 두 자녀를 낳았다고 직접 밝힌 바 있다. 그는 당시 인터뷰에서 “우리의 존재 이유는 번식”이라는 말을 남겼다.

NYT의 보도 내용은 2023년 출간된 머스크 전기 내용과도 일부 겹친다. 머스크의 인증 아래 유명 작가 월터 아이작슨이 집필한 전기에는 머스크가 한때 에롤과 관계 개선을 시도했으나, 에롤이 의붓딸과의 사이에서 아이를 낳았다는 사실을 알게 된 뒤 큰 충격을 받고 부친과 절연했다는 내용이 담겨 있다. 머스크는 의붓동생이었던 이 여성을 가엾게 여겨 재정적으로 지원하기도 했다고 한다.

전기에는 또 머스크가 어린 시절 부모의 이혼 후 10세부터 17세까지 에롤과 함께 살면서 폭력적인 언사를 들으며 심리적으로 학대받았다는 내용도 있다.